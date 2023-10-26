У Польщі стартували масштабні військові навчання біля кордону з РФ та РБ
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У Польщі стартували масштабні військові навчання біля кордону з РФ та РБ

війська рф
Джерело:  Міноборони Польщі

26 жовтня у Польщі розпочалися тактичні навчання з військами Війська Польського ŻUBR-23. Метою навчань буде зміцнення співпраці Війська Польського з урядовою адміністрацією та покращення ведення тактичних операцій підрозділами військово-оперативної групи PODLASIE.

Що відомо про військові навчання у Польщі

Навчання також проходитимуть за межами полігону (на так званій нетрадиційній місцевості), а найважливішим його завданням стане перевірка здатності підрозділів виконувати бойові завдання.

Навчання відбуватимуться на території Мазовецького, Підляського, Люблінського та Вармінсько-Мазурського воєводств. На цих територіях під час навчань переміщатимуться військовослужбовці та техніка, а у деяких місцях будуть обладнані вогневі точки.

У межах співпраці з місцевими службами військові також перевірять системи оповіщення.

Військо Польське підтримуватиме поліція та пожежна служба.

НАТО розпочало військові навчання із застосуванням платформ для ядерної зброї

Навчання проводяться в умовах, коли Росія загрожує застосувати ядерну зброю і має намір вийти із глобальної угоди про заборону ядерних випробувань. Маневри проходять переважно у повітряному просторі над Італією, Хорватією та Середземномор'ям, а до задіяної техніки входять сучасні винищувачі, літаки-розвідники, заправники, а також стратегічні бомбардувальники B-52.

З цієї нагоди генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про актуальність ядерного стримування на тлі війни, що триває в Україні. Він наголосив, що повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України, є нагадуванням про ту важливу роль, яку відіграє ядерна зброя НАТО у стратегії стримування.

Незважаючи на те, що це звичайні навчання, "Стійкий полудень" допоможе забезпечити надійність, ефективність та безпеку ядерного стримування, - зазначив генсек.

І хоча офіційні джерела не повідомляють про подробиці маневрів, військові експерти вважають, що сили Альянсу відпрацьовуватимуть способи безпечного транспортування американської ядерної зброї на європейську територію з підземних сховищ до літаків, а також його встановлення на бойові літаки. Відомо, що американська ядерна зброя зберігається на півночі Італії, у Туреччині, Бельгії, Нідерландах та Німеччині, хоча офіційно це не підтверджено, зазначили експерти.

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