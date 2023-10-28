До кордону Латвії мігранти в Білорусі принесли людей "без ознак життя" — відео

Прикордонники Латвії повідомили, що іммігранти з боку Білорусі привезли до кордону тіла двох людей без видимих ​​ознак життя. Їх залишили лежати на землі.

Мігранти принесли до кордону Латвії тіла двох людей

Латвійські прикордонники під час моніторингу кордону помітили, що група осіб поблизу державного кордону з боку Білорусі переміщували людину на саморобних ношах.

На місце події виїхали додаткові прикордонники, які стали свідками того, як одну людину привезли та залишили лежати на землі біля латвійсько-білоруського кордону, а через деякий час поруч залишили іншу людину без видимих ​​ознак життя.

Повідомляється, що за вказаною групою ведеться спостереження та моніторинг ситуації.

Ситуація на латвійсько-білоруському кордоні

У Прикордонній службі зазначають, що на кордоні Латвії та Білорусі триває гібридна загроза з боку білоруської влади. Незважаючи на холодні погодні умови, вона стає ще більш інтенсивною.

Щоб запобігти загрозі здоров’ю та життю людей, прикордонникам доводилося викликати бригади екстреної медичної допомоги для надання першої медичної допомоги людям, які були доставлені або прибули на територію Латвії виснаженими та часто з відмороженнями.

Проте не завжди в таких ситуаціях вдається врятувати людей, пояснюють представники прикордонної служби.

Відповідно до законодавства Латвії, незаконне переміщення осіб через державний кордон, а також умисне залишення особи без допомоги, якщо вона перебуває в небезпечній для життя або здоров'я ситуації, передбачає кримінальну відповідальність і фактичне позбавлення волі.