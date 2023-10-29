Інструктори РФ навчають операторів дронів у Білорусі — ЦНС

До Білорусі прибувають російські інструктори для проведення навчань з оперування БпЛА.

Росіяни готують операторів БпЛА на Білорусі

За повідомленнями партизанів, інструктори прибувають в місто Береза, Брестської області. Вони готуватимуть операторів безпілотників Збройних Сил Республіки Білорусь.

Основним їх завданням є підготовка операторів БпЛА ЗС РБ. В центрі вже експлуатуються російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350, - сказано в повідомлені ЦНС. Поширити

Центр не виключає, що росіяни вербуватимуть військовослужбовців ЗС РБ до лав своєї армії.

Що відомо про співпрацю РФ та Білорусі

Нещодавно моніторингова група "Беларускі Гаюн" помітила, що Білорусь знову продовжила сумісні з Росією військові навчання. Вони проходять на 8 полігонах.

Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах Білорусі.

Також Росія активно працює з промисловістю Білорусі для нарощення виробництва снарядів.

Плани РФ щодо виробництва на 2024 рік – близько 2 100 000 боєприпасів. Але цю кількість без допомоги інших країн, де можна брати комплектуючі (в тому числі і порох) Російська Федерація не зможе зробити.

Для того, щоб відновити виробництво і нарощувати його, вони активно працюють з промисловістю Білорусі".

Як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.