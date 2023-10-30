У РФ почали вербувати жінок у ПВК для війни проти України — британська розвідка

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Редут", яка підтримується державою та пов'язана з військовою розвідкою, вербує жінок для відправки на фронт.

РФ вербує жінок для війни проти України

Як зазначає британська розвідка, йдеться про батальйон "Борз", що формується в Росії. Він входить до ПВК "Редут", який, найімовірніше, безпосередньо фінансується Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1VEiUxiBYU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 30, 2023

Нещодавно було зафіксовано випадки рекрутингу жінок у таке формування. У рекламних оголошеннях в соціальних мережах жінок-новобранців закликають приєднатися до цього батальйону для роботи снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів.

У британській розвідці нагадали, що у березні цього року глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про дислокацію в Україні 1100 жінок, що відповідає лише приблизно 0,3 відсотка особового складу росармії.

Як зазначається в рекламі "Редута", наразі вони виконують здебільшого функції медичного забезпечення та громадського харчування, - йдеться у публікації. Поширити

У британському оборонному відомстві додають, що залишається незрозумілим, чи будуть офіційні російські сили оборони "прагнути наслідувати цей приклад і відкрити більше бойових ролей для жінок".

Мігранти на війні проти України

Розвідка Великої Британії повідомила, що російське керівництво вербує на війну з Україною трудових мігрантів з Центральної Азії, пропонуючи їм гроші та прискорене отримання громадянства.

Рекрутери пропонують бонуси за реєстрацію в розмірі 2390 доларів США та зарплату до 4160 доларів США на місяць.

Мігрантам також запропонували прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років.

Нагадаємо, як повідомили аналітики, російські військові продовжують вербувати кубинських громадян для війни в Україні, можливо, у складі відносно елітних повітряно-десантних формувань.

Так, 29 вересня російське опозиційне видання Mobilization News заявило, що науковий співробітник Інституту історії РАН, член Експертної ради при уряді РФ Володимир Шкунов завербував вісім громадян Куби для участі у війні в Україні.

Також 30 вересня агентство Reuters повідомило, 119 кубинців навчаються на російській військовій базі за межами міста Тула і що деякі кубинські новобранці вже перебувають в Україні.

Росіяни масово залучають кубинських найманців для війни проти України, після чого відправляють їх на східну лінію фронту.