РФ продовжує вербувати найманців з Куби для війни проти України — ЦНС

Росіяни масово залучають кубинських найманців для війни проти України, після чого відправляють їх на східну лінію фронту.

РФ вербує кубинців для війни проти України

За даними Центру, кубинців використовують на Куп’янському напрямку, а також між Бахмутом та Горлівкою.

Раніше про вербування громадян Куби писали активісти "Кібер спротиву", які зламали пошту начальника пункту відбору на військову службу за контрактом в місті Тула Антона Пєрєвозчікова.

Самі росіяни пишаються, що відправляють кубинців в передових загонах, адже їх "не шкода". При цьому з найманців не сформували окремий загін, а розкидують вже по існуючих російських, незалежно від того чи володіє найманець російською мовою.Ставлення до кубинців відповідне до типового російського шовінізму. Фактично головна їх роль в російській моделі померти першим, – зазначають в Центрі. Поширити

Що відомо про вербування кубинців для війни на боці РФ

Раніше Кубинська влада заявила, що заарештувала 17 осіб за звинуваченнями у торгівлі молодими людьми. Їх вербували для участі у війні проти України на боці РФ.

Прокурор Хосе Луїс Рейес заявив, що причетні можуть бути покарані до 30 років ув’язнення, довічного ув’язнення або смертної кари залежно від тяжкості та типу злочинів, які варіюються від торгівлі людьми, бойових дій у кості найманців і ворожих дій проти іноземної держави.

Нагадаємо, як повідомили аналітики, російські військові продовжують вербувати кубинських громадян для війни в Україні, можливо, у складі відносно елітних повітряно-десантних формувань.

Так, 29 вересня російське опозиційне видання Mobilization News заявило, що науковий співробітник Інституту історії РАН, член Експертної ради при уряді РФ Володимир Шкунов завербував вісім громадян Куби для участі у війні в Україні.

Також 30 вересня агентство Reuters повідомило, 119 кубинців навчаються на російській військовій базі за межами міста Тула і що деякі кубинські новобранці вже перебувають в Україні.