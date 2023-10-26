РФ продолжает вербовать наемников с Кубы для войны против Украины – ЦНС

Россияне массово привлекают кубинских наемников для войны против Украины, после чего отправляют их на восточную линию фронта.

РФ вербует кубинцев для войны против Украины

По данным Центра, кубинцы применяются на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.

Ранее о вербовке граждан Кубы писали активисты "Кибер сопротивления", сломившие почту начальника пункта отбора на военную службу по контракту в городе Тула Антона Перевозчикова.

Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко". При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим русским, независимо от того владеет ли наемник на русском языке. Отношение к кубинцам соответствующее типичному русскому шовинизму. Фактически главная их роль в российской модели умереть первой – отмечают в Центре. Поделиться

Что известно о вербовке кубинцев для войны на стороне РФ

Ранее Кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям в торговле молодыми людьми. Их вербовали для участия в войне против Украины на стороне РФ.

Прокурор Хосе Луис Рейес заявил, что причастные могут быть наказаны до 30 лет тюрьмы, пожизненного заключения или смертной казни в зависимости от тяжести и типа преступлений, варьирующихся от торговли людьми, боевых действий в кости наемников и враждебных действий против иностранного государства.

Напомним, как сообщили аналитики, российские военные продолжают вербовать кубинских граждан для войны в Украине, возможно, в составе элитных воздушно-десантных формирований.

29 сентября российское оппозиционное издание Mobilization News заявило, что научный сотрудник Института истории РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Владимир Шкунов завербовал восемь граждан Кубы для участия в войне в Украине.

Также 30 сентября агентство Reuters сообщило, 119 кубинцев учатся на российской военной базе за пределами города Тула и некоторые кубинские новобранцы уже находятся в Украине.