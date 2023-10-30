В РФ начали вербовать женщин в ПИК для войны против Украины — британская разведка

Российская частная военная компания (ПИК) "Редут", поддерживаемая государством и связанная с военной разведкой, вербует женщин для отправки на фронт.

РФ вербует женщин для войны против Украины

Как отмечает британская разведка, речь идет о формируемом в России батальоне "Борз". Он входит в ПИК "Редут", который, вероятнее всего, напрямую финансируется Главным разведывательным управлением (ГРУ) РФ.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/K1AEKNQsaC



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1VEiUxiBYU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 30, 2023

Недавно были зафиксированы случаи рекрутинга женщин в такое формирование. В рекламных объявлениях в социальных сетях женщин-новобранцев призывают присоединиться к этому батальону для работы снайперами и операторами беспилотных летательных аппаратов.

В британской разведке напомнили, что в марте этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о дислокации в Украине 1100 женщин, что соответствует примерно 0,3 процента личного состава росармии.

Как отмечается в рекламе "Редута", в настоящее время они выполняют в основном функции медицинского обеспечения и общественного питания, - говорится в публикации. Поделиться

В британском оборонном ведомстве добавляют, что остается непонятным, будут ли официальные российские силы обороны "стремиться последовать этому примеру и открыть больше боевых ролей для женщин".

Мигранты на войне против Украины

Разведка Великобритании сообщила, что российское руководство вербует на войну с Украиной трудовых мигрантов из Центральной Азии, предлагая им деньги и ускоренное получение гражданства.

Рекрутеры предлагают бонусы за регистрацию в размере 2390 долларов США и зарплату до 4160 долларов США в месяц.

Мигрантам также было предложено ускоренный путь получения российского гражданства от шести месяцев до одного года вместо обычных пяти лет.

Напомним, как сообщили аналитики, российские военные продолжают вербовать кубинских граждан для войны в Украине, возможно, в составе элитных воздушно-десантных формирований.

29 сентября российское оппозиционное издание Mobilization News заявило, что научный сотрудник Института истории РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Владимир Шкунов завербовал восемь граждан Кубы для участия в войне в Украине.

Также 30 сентября агентство Reuters сообщило, 119 кубинцев учатся на российской военной базе за пределами города Тула и некоторые кубинские новобранцы уже находятся в Украине.

Россияне массово привлекают кубинских наемников для войны против Украины, после чего отправляют их на восточную линию фронта.