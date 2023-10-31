Что показало изменение командующего РФ на Херсонском направлении — ответ британской разведки

Смена командующего группировкой войск РФ "Днепр" на Херсонском направлении свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию, считает британское Минобороны.

Был ли результат от смены командующего РФ на Херсонском направлении

По данным российских государственных СМИ, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск. Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.

В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне.

Теплинский, по всей вероятности, пользуется большим уважением в российском Генеральном штабе и имеет опыт командования операциями в этом районе, отметили британские аналитики. Он был офицером на местах, отвечавший за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.

Почти вероятно отражение украинских атак в районе Днепра и содержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине, говорится в обзоре.

Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, защищающие эту территорию.