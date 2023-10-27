Кремль стремится добиться каких-либо успехов в Украине в угоду Путину — разведка Эстонии

Преступная армия РФ пытается вернуть себе инициативу в войне против Украины и стремится достичь хотя бы минимальных успехов в угоду кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину.

Что известно о бессмысленных попытках кремлевской армии помешать собственному поражению в Украине

По информации руководителя оперативного управления Генштаба Эстонии Тармо Кундли, хотя бы минимальные успехи оккупационной российской армии в Украине положительно повлияют на имидж кремлевского диктатора.

По его словам, российские военные продолжают довольно интенсивные атакующие действия в районе Авдеевки, Марьинки, Купянска и Лимана.

Кундла предположил, что, вероятно, целью окупантов является достижение хотя бы минимального успеха на одном из этих направлений.

Во-первых, создание успешного военного имиджа важно для Путина в связи с предстоящими президентскими выборами в следующем году. Это необходимо также министру обороны Шойгу, чтобы укрепить свое положение в министерстве. затормозить украинское контрнаступление, - объясняет руководитель оперативного управления Генштаба Эстонии. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные продолжат успешные рейды на оккупированный левый берег Днепра в Херсонской области с целью связать вражеские подразделения.

Отдельные отрывки информации говорят о том, что Россия перебросила туда дополнительные подразделения, так что, вероятно, все развивается по плану Украины, - отметил Кундла. Поделиться

Как армия РФ действует на юге Украины

По информации руководителя Объединенного прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, разведывательные БПЛА оккупационной армии начали собирать информацию не только на линии фронта и в прифронтовой полосе, но и в более глубоком тылу.

Мы фиксируем работу беспилотных разведывательных аппаратов, которые, на данном этапе можем констатировать, собирают информацию не только вдоль линии фронта, но пытаются заходить с моря и отслеживать ситуацию в более глубоких регионах, отмечает Гуменюк. Поделиться

Кроме того, по ее словам даже пребывание в Черном море корабельной группировки РФ также имеет свои признаки, что на бортах могут быть беспилотные разведывательные аппараты.