Кремль прагне досягти хоча б якихось успіхів в Україні на догоду Путіну — розвідка Естонії

Злочинна армія РФ наразі намагається повернути собі ініціативу у війні проти України і прагне досягти хоча б мінімальних успіхів на догоду кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну.
Що відомо про безглузді спроби кремлівської армії завадити власній поразці в Україні
За інформацією керівника оперативного управління Генштабу Естонії Тармо Кундли, хоча б мінімальні успіхи окупаційної російської армії в Україні мають позитивно вплинути на імідж кремлівського диктатора.
За його словами, наразі російські військові продовжують доволі інтенсивні атакувальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки, Куп’янська та Лимана.
Кундла припустив, що, ймовірно, метою окупантів є досягнення хоча б мінімального успіху на одному з цих напрямків.
Він підкреслив, що українські військові продовжать успішні рейди на окупований лівий берег Дніпра на Херсонщині із метою зв’язати ворожі підрозділи.
Як армія РФ діє на півдні України
За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, розвідувальні БпЛА окупаційної армії почали збирати інформацію не тільки на лінії фронту і у прифронтовій смузі, а й в більш глибокому тилу.
Окрім того, за її словами, навіть перебування в Чорному морі корабельного угруповання РФ також має свої ознаки, що на бортах можуть бути безпілотні розвідувальні апарати.
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