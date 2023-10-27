Кремль прагне досягти хоча б якихось успіхів в Україні на догоду Путіну — розвідка Естонії
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремль прагне досягти хоча б якихось успіхів в Україні на догоду Путіну — розвідка Естонії

Військовий ЗСУ
Джерело:  ERR

Злочинна армія РФ наразі намагається повернути собі ініціативу у війні проти України і прагне досягти хоча б мінімальних успіхів на догоду кремлівському диктатору та військовому злочинцю Володимиру Путіну. 

Що відомо про безглузді спроби кремлівської армії завадити власній поразці в Україні

За інформацією керівника оперативного управління Генштабу Естонії Тармо Кундли, хоча б мінімальні успіхи окупаційної російської армії в Україні мають позитивно вплинути на імідж кремлівського диктатора.

За його словами, наразі російські військові продовжують доволі інтенсивні атакувальні дії в районі Авдіївки, Мар’їнки, Куп’янська та Лимана.

Кундла припустив, що, ймовірно, метою окупантів є досягнення хоча б мінімального успіху на одному з цих напрямків.

По-перше, створення успішного військового іміджу важливе для Путіна у зв'язку з майбутніми президентськими виборами наступного року. Це необхідно також міністру оборони Шойгу, щоб зміцнити своє становище в міністерстві. загальмувати український контрнаступ, - пояснює керівник оперативного управління Генштабу Естонії.

Він підкреслив, що українські військові продовжать успішні рейди на окупований лівий берег Дніпра на Херсонщині із метою зв’язати ворожі підрозділи.

Окремі уривки інформації говорять про те, що Росія перекинула туди додаткові підрозділи, тож, ймовірно, все розвивається за планом України, - зазначив Кундла.

Як армія РФ діє на півдні України

За інформацією керівниці Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, розвідувальні БпЛА окупаційної армії почали збирати інформацію не тільки на лінії фронту і у прифронтовій смузі, а й в більш глибокому тилу.

Ми фіксуємо роботу безпілотних розвідувальних апаратів, які, на даному етапі можемо констатувати, збирають інформацію не тільки вздовж лінії фронту, а намагаються заходити з моря і відстежувати ситуацію в більш глибоких регіонах, - зазначає Гуменюк.

Окрім того, за її словами, навіть перебування в Чорному морі корабельного угруповання РФ також має свої ознаки, що на бортах можуть бути безпілотні розвідувальні апарати.

І це робиться для викриття надводної обстановки і не тільки надводної, а й вздовж узбережжя

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