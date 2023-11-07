Окупанти РФ почали перекидати до Криму техніку для ремонту — АТЕШ

Партизани зафіксували чергове перекидання техніки РФ у Криму. Цього разу АТЕШ примітили машину РЕМ-КЛ для проведення ремонту.
Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку
АТЕШ зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.
Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.
Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині
Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.
Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.
Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.
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