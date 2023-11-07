Окупанти РФ почали перекидати до Криму техніку для ремонту — АТЕШ

Партизани зафіксували чергове перекидання техніки РФ у Криму. Цього разу АТЕШ примітили машину РЕМ-КЛ для проведення ремонту.

Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку

АТЕШ зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.

Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.

Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку Росії. Тому все частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося. Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться лише купу металу, – зазначили в АТЕШ. Поширити

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки. Поширити

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.