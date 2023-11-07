Окупанти РФ почали перекидати до Криму техніку для ремонту — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ почали перекидати до Криму техніку для ремонту — АТЕШ

Техніка
Джерело:  АТЕШ

Партизани зафіксували чергове перекидання техніки РФ у Криму. Цього разу АТЕШ примітили машину РЕМ-КЛ для проведення ремонту.

Військові РФ перекидають до Євпаторії ремонтну техніку

АТЕШ зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію «Товарна» у Євпаторії.

Як зазначає партизанський рух, серед цікавого – РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.

Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку Росії. Тому все частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося. Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться лише купу металу, – зазначили в АТЕШ.

Росіяни активно готуються до боїв на Херсонщині

Агент АТЕШ в російських військах повідомив, що окупанти активно готуються до масштабних битв на Херсонщині.

Через це вони почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району. Вже відомо про два такі випадки.

Крім того, агенти партизан у Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну.

Зокрема помітили залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та багато іншого.

Ми зробимо все, щоб ця техніка не доїхала до місця призначення! Наші агенти продовжують видобувати інформацію про діяльність та плани ворога. Рашисти не втримаються на українській землі!

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