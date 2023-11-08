Данілов заявив про шалені успіхи ЗСУ у напрямку Криму

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українські військові домоглись шалених успіхів на шляху до звільнення окупованого Росією Криму.
Що відомо про успіхи ЗСУ у звільненні Криму
За його словами, ніколи до цього в історії країна, яка не має повноцінних ВМС, не знищувала ворожий підводний човен.
Він також зауважив, що знищення носія ракет "Калібр" – це величезний успіх Збройних сил України.
Данілов щодо прогнозів стосовно термінів завершення війни
Секретар РНБО наголосив, що дуже хочеться завершити розв’язану Росією злочинну війну перемогою над окупантами вже у наступному році.
Він зауважив, що наразі є серед партнерів України й ті, хто досі не наважується надавати далекобійну зброю для ураження об’єктів злочинної армії РФ, боючись тим самим роздратувати кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.
При цьому він зазначив, що їх прізвища відомі, бо вони самі вже визнають, що не надавали необхідну зброю для ураження, бо "хвилювалися, що можна роздратувати Путіна".
Він підкреслив, що на початку злочинного вторгнення українці згуртувались та продемонстрували шалену єдність, однак мали на озброєнні лише радянську техніку і 4 засоби ураження західного зразка.
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