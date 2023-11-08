Данілов заявив про шалені успіхи ЗСУ у напрямку Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов заявив про шалені успіхи ЗСУ у напрямку Криму

Олексій Данілов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українські військові домоглись шалених успіхів на шляху до звільнення окупованого Росією Криму. 

Що відомо про успіхи ЗСУ у звільненні Криму

Майте на увазі, що на сьогодні ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу, однак те, що стосується знищення Російської Федерації та ворожих активів на території Криму та знищення Чорноморського флоту – це величезні здобутки України, - зазначає секретар РНБО.

За його словами, ніколи до цього в історії країна, яка не має повноцінних ВМС, не знищувала ворожий підводний човен.

Він також зауважив, що знищення носія ракет "Калібр" – це величезний успіх Збройних сил України. 

Я думаю, що це не останні приємні новини. Я б дуже хотів, щоб війна у 2024 році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне, але тут треба бути відвертими й сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів, - підкреслив Данілов.

Данілов щодо прогнозів стосовно термінів завершення війни

Секретар РНБО наголосив, що дуже хочеться завершити розв’язану Росією злочинну війну перемогою над окупантами вже у наступному році.

Я дуже б хотів, щоб вона закінчилась в 2024 році. Ми для цього будемо робити все необхідне. Але треба бути щирими і сказати, що не все від нас залежить. Дуже багато залежить від партнерів, - зазначив Данілов.

Він зауважив, що наразі є серед партнерів України й ті, хто досі не наважується надавати далекобійну зброю для ураження об’єктів злочинної армії РФ, боючись тим самим роздратувати кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна.

При цьому він зазначив, що їх прізвища відомі, бо вони самі вже визнають, що не надавали необхідну зброю для ураження, бо "хвилювалися, що можна роздратувати Путіна".

Цю мерзоту нічим вже роздратувати не можете, вона хвора на голову. Майте це на увазі, - наголосив секретар РНБО.

Він підкреслив, що на початку злочинного вторгнення українці згуртувались та продемонстрували шалену єдність, однак мали на озброєнні лише радянську техніку і 4 засоби ураження західного зразка.

Сьогодні це зовсім інша війна, це вже війна технологій, дронів. Хто буде більш спритним, більш розумним, в кого більше волі, той переможе в цій війні. Те, що стосується волі, спритності, нашого розуму, то тут росіянам нема що робити і вони обов’язково програють. Нам треба набратися терпіння, - пояснює секретар РНБО.

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