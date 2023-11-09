Кремль прагне перейти до нової фази війни — Данілов

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наразі саме Росія зацікавлена у паузі у розв'язаній злочинній війні проти України, аби знову накопичити озброєння та живу силу.

Чому переговори із РФ неможливі

Секретар РНБО зазначив, що згідно з указом Володимира Зеленського від 22 грудня 2021 року лише президент, прем'єр та очільник МЗС можуть офіційно представляти позицію України на зовнішньополітичній арені.

Усіх інших цей указ зобов'язував письмово узгоджувати свою діяльність з МЗС.

Про цей указ він згадав коментуючи заяви окремих експосадовців, які намагаються від імені України створювати враження зацікавленості у цих переговорах.

Конфлікт на Близькому Сході заважає мирним зусиллям України

За інформацією The Wall Street Journal, розв’язаний палестинськими терористами ХАМАС конфлікт проти Ізраїля не тільки відвертає увагу світової спільноти від агресії РФ проти України, але й підриває зусилля Києва щодо залучення нових союзників для реалізації власних мирних ініціатив.

Зазначається, що після успішних конференцій у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті українські та європейські дипломати та посадовці планували до кінця року провести саміт світових лідерів для обговорення української Формули миру.

Однак наразі, як зазначають журналісти видання, західні дипломати дуже сумніваються у проведенні такого саміту.

Україна та західні партнери розраховували залучити на свою сторону такі країни, як Саудівська Аравія, Індонезія, ймовірно, Китай, які наразі займають нейтральну позицію.

Однак конфлікт в Ізраїлі все ускладнив.

Автори матеріалу зазначають, що наразі війна в Ізраїлі створила нові протиріччя між західними країнами та провідними державами арабського світу.

Ці країни Україна прагнула б залучити на свою сторону, але наразі це майже неможливо.

Журналісти видання The Financial Times зазначають, що розв’язаний ХАМАС конфлікт проти Ізраїля поховав місяці роботи із залучення країн, що розвиваються на бік Києва.

Гуманітарну кризу в секторі Газа в країнах, що розвиваються, порівнюють з українською ситуацією і звинувачують в лицемірстві західні країни, в основному підтримали Ізраїль.