Данілов закликав не роздмухувати тему посилення мобілізації

Я знаю всіх членів Ставки. Безвинятково. Я можу сказати, я жодного не знаю, хто б не вірив в нашу перемогу. Дивіться, справа в тому, що 90% членів Ставки – це генерали. Генерали не вірять в нашу перемогу? Вони кістками лягають. Вони з першого дня стали на захист нашої країни спільно з усім нашим народом. Те, що є проблеми – так, але це не значить, що ми не віримо в перемогу. Те, що є складності – так, але це не значить, що ми не віримо в нашу перемогу. Те, що є проблемне питання і по постачанню, і по багатьох інших – так, але ми віримо в нашу перемогу, - запевняє Данілов.