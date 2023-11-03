Данілов закликав не роздмухувати тему посилення мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

Данілов закликав не роздмухувати тему посилення мобілізації

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав складну ситуацію на фронті, однак закликав не спекулювати на темі посилення мобілізації. 

Що Данілов каже про ймовірне посилення мобілізації в Україні

За словами секретаря РНБО, наразі ситуація на фронті складна, однак цілком контрольована.

Він зазначив, що рішення щодо посилення мобілізації розглядається під час засідань Ставки верховного головнокомандувача.

І воно обов'язково, я, як координатор Ставки верховного командувача, обов'язково маю це питання внести в порядок денний для того, щоб ми це питання розглянули. Є Верховна рада. Якщо це треба на законодавчому рівні урегулювати питання, а ви маєте рацію, що саме там зараз це треба зробити, то цим мають займатися депутати Верховної ради, - пояснив Данілов.

Він наголосив, що ситуація в Україні залишається дуже складною.

У кожного свій рівень повноважень. Кожен має займатися своєю справою. Так, ситуація на сьогодні складна, але, як кажуть наші військові, абсолютно контрольована. Тому не треба тут дуже роздмухувати цю тему, - наголосив секретар РНБО.

Данілов додав, що мобілізація в Україні триває щодня.

Складно? Так, дуже складно, бо тут так само повертаємося до певних речей, коли люди нечисті на руку починають комусь щось робити, якісь пропозиції, якісь речі. Суспільство на це також реагує, воно дивиться, і його, звісно, ці речі можуть обурювати, - визнає секретар РНБО.

Чи вірить керівництво України у перемогу над Росією

Секретар РНБО наголосив, що всі учасники Ставки верховного головнокомандувача, включаючи президента Володимира Зеленського, вірять у беззаперечну перемогу України у розв’язаній Росією злочинній війні.

Я знаю всіх членів Ставки. Безвинятково. Я можу сказати, я жодного не знаю, хто б не вірив в нашу перемогу. Дивіться, справа в тому, що 90% членів Ставки – це генерали. Генерали не вірять в нашу перемогу? Вони кістками лягають. Вони з першого дня стали на захист нашої країни спільно з усім нашим народом. Те, що є проблеми – так, але це не значить, що ми не віримо в перемогу. Те, що є складності – так, але це не значить, що ми не віримо в нашу перемогу. Те, що є проблемне питання і по постачанню, і по багатьох інших – так, але ми віримо в нашу перемогу, - запевняє Данілов.

Він підкреслив, що відпочатку злочинного вторгнення окупаційної російської армії в Україну було проведено вже 114 засідань Ставки.

Він додав, що фактично кожен п'ятий день Ставка збирається для того, щоб розбирати всі складні питання на фронті: постачання, набої тощо.

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