Данілов закликав не роздмухувати тему посилення мобілізації

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав складну ситуацію на фронті, однак закликав не спекулювати на темі посилення мобілізації.
Що Данілов каже про ймовірне посилення мобілізації в Україні
За словами секретаря РНБО, наразі ситуація на фронті складна, однак цілком контрольована.
Він зазначив, що рішення щодо посилення мобілізації розглядається під час засідань Ставки верховного головнокомандувача.
Він наголосив, що ситуація в Україні залишається дуже складною.
Данілов додав, що мобілізація в Україні триває щодня.
Чи вірить керівництво України у перемогу над Росією
Секретар РНБО наголосив, що всі учасники Ставки верховного головнокомандувача, включаючи президента Володимира Зеленського, вірять у беззаперечну перемогу України у розв’язаній Росією злочинній війні.
Він підкреслив, що відпочатку злочинного вторгнення окупаційної російської армії в Україну було проведено вже 114 засідань Ставки.
Він додав, що фактично кожен п'ятий день Ставка збирається для того, щоб розбирати всі складні питання на фронті: постачання, набої тощо.
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