В Україні планують запуск смарт-мобілізації. Що це передбачає

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про плани запуску "смарт-мобілізації". За його словами, людина зможе сама обирати спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися.
Що відомо про смарт-мобілізацію
Міністр цифрової трансформації розповів, що місяць-два в Україні планують запустити пілотний проєкт зі смарт-мобілізації. Його метою є самостійний вибір спеціальності перед мобілізацією у Сили оборони.
Федоров зазначає, що після заявки, проходження рекрутерів та тестів, людина буде проходити навчання і гарантовано потрапить на ту посаду, яку обрала для себе.
Навіщо потрібна смарт-мобілізація
Федоров запевняє, що це дуже важливо для комунікації між державою і українцями, про справедливість, про чесність і про дотримання правил.
Міністр зазначив, що йти у військкомат буде не порібно. Людина пройде онлайн-тест, рекрутера, і, якщо підійде по характеристикам, навчання.
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