В Україні планують запуск смарт-мобілізації. Що це передбачає

Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про плани запуску "смарт-мобілізації". За його словами, людина зможе сама обирати спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися.

Що відомо про смарт-мобілізацію

Міністр цифрової трансформації розповів, що місяць-два в Україні планують запустити пілотний проєкт зі смарт-мобілізації. Його метою є самостійний вибір спеціальності перед мобілізацією у Сили оборони.

Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина обирає, що вона хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, як ти будеш навчатися. Поширити

Федоров зазначає, що після заявки, проходження рекрутерів та тестів, людина буде проходити навчання і гарантовано потрапить на ту посаду, яку обрала для себе.

Навіщо потрібна смарт-мобілізація

Федоров запевняє, що це дуже важливо для комунікації між державою і українцями, про справедливість, про чесність і про дотримання правил.

І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робити. Поширити

Міністр зазначив, що йти у військкомат буде не порібно. Людина пройде онлайн-тест, рекрутера, і, якщо підійде по характеристикам, навчання.