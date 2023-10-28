Українські прикордонники затримали 14 ухилянтів від мобілізації на Одещині — відео

Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області. Але їх знайшли завдяки роботі дронів.

На Одещині затримано 14 ухилянтів від мобілізації

Прикордонники викрили 14 порушників кордону. В 4 випадках їх вдалось виявити завдяки дрону.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області, – пише пресслужба. Поширити

Зазначається, що усі затримані зв'язувались через соцмережі з організаторами, які вказували ухилянтам маршрут руху за 2 тисячі доларів.

Стосовно осіб складено протоколи про адмінправопорушення, – додає ДПСУ. Поширити

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Військовозобов'язаних хочуть випускати за кордон за однієї умови.

Чоловіки призовного віку (18-60 років) не можуть виїжджати з України вже понад півтора року. Обмеження на виїзд за кордон встановили з початком повномасштабної війни й досі його не скасували. Про його доречність та негативні наслідки сперечаються в суспільстві. А кількість ухилянтів, які однаково виїжджають незаконно, зростає.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім, але за однієї умови. Хочеш поїхати – плати. Такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Автором законопроєкту № 8029 є народний депутат від фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу. У документі пропонується внести зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану. А саме – надати право виїзду всім військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років, за наявності одного з таких документів:

рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон, зокрема для перевезення гуманітарних вантажів;

документів, що засвідчують факт навчання чи вступу на навчання у зарубіжному навчальному закладі;

письмове погодження на виїзд за кордон від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

документів, які підтверджують наявність відкритого рахунку в одному з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України. А також документу про передачу відповідному банку нотаріально засвідченої заяви про добровільний обов’язок поповнювати рахунок із гарантійним внеском, який дорівнює мінімум розміру податків з мінімальної заробітної плати за весь період перебування за кордоном під час дії воєнного стану та дозвіл відраховувати з такого рахунку грошових коштів на спеціальний рахунок Збройних сил України.