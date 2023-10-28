Украинские пограничники задержали 14 уклонистов от мобилизации в Одесской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники задержали 14 уклонистов от мобилизации в Одесской области — видео

ГПСУ
УКраинские пограничники
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Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж вблизи населенного пункта Окны, что в Одесской области. Но их нашли благодаря работе дронов.

В Одесской области задержаны 14 уклонистов от мобилизации

Пограничники разоблачили 14 нарушителей границы. В 4 случаях их удалось обнаружить благодаря дрону.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж вблизи населенного пункта Окны, что в Одесской области, – пишет пресс-служба.

Отмечается, что все задержанные связывались посредством соцсетей с организаторами, которые указывали уклоняющимся от мобилизации маршрут движения за 2 тысячи долларов.

В отношении лиц составлены протоколы об админправонарушениях, – добавляет ГНСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Военнообязанных хотят выпускать за границу при одном условии.

Мужчины призывного возраста (18-60 лет) не могут уезжать из Украины уже более полутора лет. Ограничения на выезд за границу установили с началом полномасштабной войны и до сих пор его не отменили. О его уместности и негативных последствиях спорят в обществе. А количество уклоняющихся, которые все равно выезжают незаконно, растет.

Народные депутаты предлагают разрешить пересекать границу всем, но при одном условии. Хочешь поехать – плати. Такой законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Автором законопроекта № 8029 является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. В документе предлагается внести изменения в правила пересечения границы во время военного положения. А именно – предоставить право выезда всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, при наличии одного из следующих документов:

  • решение органа государственной власти об официальной командировке за границу, в частности для перевозки гуманитарных грузов;

  • документов, удостоверяющих факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении;

  • письменное согласование на выезд за границу от Территориального центра комплектования и социальной поддержки;

  • документов, подтверждающих наличие открытого счета в одном из государственных банков Украины с гарантийным взносом в размере не менее пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, средства из которого гражданин не может использовать за пределами Украины. А также документа о передаче соответствующему банку нотариально заверенного заявления о добровольной обязанности пополнять счет с гарантийным взносом, равным минимуму размера налогов с минимальной заработной платы за весь период пребывания за границей во время действия военного положения и разрешение отчислять с такого счета денежных средств на специальный счет Вооруженных Сил Украины.

То есть при выезде за границу мужчины должны открыть счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 грн. и пополнять его каждый месяц во время пребывания за границей на сумму около 2 800 грн, с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ, – пояснила адвокат Марина Бекало.

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