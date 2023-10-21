Пограничники под Бахмутом разбили группу штурмовиков РФ

Украинские пограничники разбили группу российских штурмовиков

Это произошло на одном из флангов Бахмутского направления.

Пограничники остановили окупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. В это время артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

Боевые машины были уничтожены. Остатки прибегшей к бегству пехоты "накрыли" пограничники-минометчики, - отмечают пограничники. Поделиться

Силы россиян у Бахмута постепенно слабеют

По словам командира Третьей штурмовой бригады и основателя "Азова" Андрея Белецкого, по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ находятся в удобной оборонительной позиции на юге Бахмута для эффективного отражения любых атак российских захватчиков.

Журналисты также поинтересовались у Белецкого, ухудшилась ли логистика армии РФ после потери Андреевки, где российские оккупанты, к примеру, не смогли удержать контроль над железнодорожным путём.

Я бы сказал так: не логистика ухудшилась – у них на юге Бахмута полностью упущены любые возможности для контрнаступления. Пока что. Теперь мы находимся в удобной оборонительной позиции, мы контролируем железнодорожный путь, мы там стоим и имеем возможности спокойно отбивать любые атаки, – объяснил командир Третьей штурмовой бригады. Поделиться

По словам Андрея Белецкого, повторение сценария с походом, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно.

К слову, Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Наши защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клищиевка и Андреевка.