Пограничники под Бахмутом разбили группу штурмовиков РФ

Российские штурмовики пытались захватить опорный пункт бойцов ГНСУ.
Украинские пограничники разбили группу российских штурмовиков
Это произошло на одном из флангов Бахмутского направления.
Пограничники остановили окупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. В это время артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.
Силы россиян у Бахмута постепенно слабеют
По словам командира Третьей штурмовой бригады и основателя "Азова" Андрея Белецкого, по состоянию на сегодняшний день бойцы ВСУ находятся в удобной оборонительной позиции на юге Бахмута для эффективного отражения любых атак российских захватчиков.
Журналисты также поинтересовались у Белецкого, ухудшилась ли логистика армии РФ после потери Андреевки, где российские оккупанты, к примеру, не смогли удержать контроль над железнодорожным путём.
По словам Андрея Белецкого, повторение сценария с походом, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации невозможно.
К слову, Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Наши защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клищиевка и Андреевка.
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