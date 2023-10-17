Легион "Свобода России" ликвидировал три Т-72 армии РФ на Бахмутском направлении — видео

Новые успехи в поражении вражеской техники показали бойцы ЛСР на Бахмутском направлении. Были подбиты три российских танка Т-72.

ЛСР уничтожили три российских танка

Об этом бойцы Легиона "Свобода России" сообщили в Telegram.

Видео ликвидации 3 рашистских Т-72 на Бахмутском направлении было доказательством плодотворной работы военных.

3-й расчет минометной батареи и пилоты взвода БпАК 1-го ОМБ Легиона обнаружили и отработали по танкам. Они пытались атаковать нас, но наши 120-мм быстрее! Продолжаем работать! – говорится в сообщении. Поделиться

В Украине появится уже третий батальон добровольцев из России

И РДК, и Легиону "Свобода России" понадобились считанные недели, чтобы продемонстрировать свою эффективность во время войны со страной-агрессорой.

Об их успешных многократных рейдах на территорию РФ и боях с оккупантами писали почти все мировые СМИ.

Именно они первыми показали, насколько слаба защита государственной границы России.

Несмотря на это, оба батальона отказываются рассказать журналистам, насколько они велики, ссылаясь на требования военной тайны.

Несмотря на это, Денис Никитин рассчитывает на то, что их численность будет постепенно расти.

Глава РДК отмечает, что из России поступает много заявок от людей, желающих присоединиться к его корпусу, однако пока не смогли уехать с территории страны-агрессорки.

Анастасия Сергеева из Гражданского совета, варшавской организации, помогающей по перемещению российских добровольцев в Украину, сказала, что есть «несколько сотен» нерассмотренных заявок от россиян, стремящихся воевать на стороне Украины.

Сейчас Общественный совет работает над созданием третьего батальона россиян в Украине, который будет известен как Сибирский батальон.

Больше о деятельности и планах РДК вы можете узнать из интервью online.ua с главой штаба Российского добровольческого корпуса Александром "Фортуной". Смотрите здесь: