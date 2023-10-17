Легіон "Свобода Росії" ліквідував три Т-72 армії РФ на Бахмутському напрямку — відео

Нові успіхи в ураженні ворожої техніки показали бійці ЛСР на Бахмутському напрямку. Було підбито три російських танки Т-72.

ЛСР знищили три російських танки

Про це бійці Легіону “Свобода Росії” повідомили у Telegram.

Відео ліквідації 3 рашистських Т-72 на Бахмутському напрямі було доказом плідної роботи військових.

3-й розрахунок мінометної батареї та пілоти взводу БпАК 1-го ОМБ Легіону виявили та чітко відпрацювали по танках. Вони намагалися атакувати нас, але наші 120-мм швидше! Продовжуємо працювати! – йдеться у повідомленні. Поширити

В Україні з'явиться вже третій батальйон добровольців з Росії

І РДК, і Легіону "Свобода Росії" знадобилися лічені тижні, щоб продемонструвати свою ефективність під час війни з країною-агресоркою.

Про їхні успішні багаторазові рейди на територію РФ та бої з окупантами писали майже всі світові ЗМІ.

Саме вони першими показали, наскільки слабким є захист державного кордону Росії.

Попри це обидва батальйони відмовляються розповісти журналістам, наскільки вони великі, посилаючись на вимоги військової таємниці.

Попри це Денис Нікітін розраховує на те, що їхня чисельність буде поступово зростати.

Глава РДК зазначає, що з Росії надходить багато заявок від людей, які хочуть приєднатися до його корпусу, однак поки не змогли виїхати з території країни-агресорки.

Анастасія Сергєєва з Громадянської ради, варшавської організації, яка допомагає з переміщення російських добровольців в Україну, сказала, що є «кілька сотень» нерозглянутих заявок від росіян, які прагнуть воювати на боці України.

Зараз Громадська рада працює над створенням третього батальйону росіян в Україні, який буде відомий як Сибірський батальйон.

Більше про діяльність та плани РДК ви можете дізнатися з інтерв'ю online.ua з главою штабу Російського добровольчого корпусу Олександром "Фортуною". Дивіться тут: