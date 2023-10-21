Прикордонники під Бахмутом розбили групу штурмовиків РФ

Українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків

Це сталося на одному з флангів Бахмутського напрямку.

Прикордонники зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. У цей час артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

Бойові машини знищили. Залишки піхоти, котра вдалася до втечі, "накрили" прикордонники-мінометники, - зазначають прикордонники. Поширити

Сили росіян біля Бахмута поступово слабшають

За словами командира Третьої штурмової бригади та засновника "Азову" Андрія Білецького, станом на сьогодні бійці ЗСУ знаходяться в зручній оборонній позиції на півдні Бахмута для ефективного відбиття будь-яких атак російських загарбників.

Журналісти також поцікавилися у Білецького, чи погіршилася логістика армії РФ після втрати Андріївки, де російські окупанти, до прикладу, не змогли втримати контроль над залізничною колією.

Я б сказав так: не логістика погіршилася – у них на півдні Бахмута повністю втрачені будь-які можливості для контрнаступу. Поки що. Тепер ми знаходимося в зручній оборонній позиції, ми контролюємо залізничну колію, ми там стоїмо і маємо можливості спокійно відбивати будь-які атаки, - пояснив командир Третьої штурмової бригади. Поширити

За словами Андрія Білецького, повторення сценарію з походом, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації є неможливим.

До слова, Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.