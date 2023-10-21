Прикордонники під Бахмутом розбили групу штурмовиків РФ

Російські штурмовики намагались захопити опорний пункт бійців ДПСУ.
Українські прикордонники розбили групу російських штурмовиків
Це сталося на одному з флангів Бахмутського напрямку.
Прикордонники зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. У цей час артилерія ЗСУ вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.
Сили росіян біля Бахмута поступово слабшають
За словами командира Третьої штурмової бригади та засновника "Азову" Андрія Білецького, станом на сьогодні бійці ЗСУ знаходяться в зручній оборонній позиції на півдні Бахмута для ефективного відбиття будь-яких атак російських загарбників.
Журналісти також поцікавилися у Білецького, чи погіршилася логістика армії РФ після втрати Андріївки, де російські окупанти, до прикладу, не змогли втримати контроль над залізничною колією.
За словами Андрія Білецького, повторення сценарію з походом, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку в найближчій конфігурації є неможливим.
До слова, Бахмутський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Наші захисники продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.
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