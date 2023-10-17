Украинские пограничники повредили российский ЗРК Тор М2 — видео

На южном направлении операторы боевых БПЛА ГНСУ уничтожили три единицы вражеской техники, одну огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс Тор М2.
Украинские пограничники поразили зенитно-ракетный комплекс врага
Украинские пограничники повредили российский зенитно-ракетный комплекс Тор М2 и уничтожили три единицы вражеской техники.
Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.
Кроме того, не обошлось без потерь в живой силе врага.
Потери армии РФ в Украине
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.
В частности, на юге минувших суток украинские воины ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники.
Общие потери врага на утро 17 октября: личного состава – около 289 430 с начала полномасштабного вторжения России в Украину и 800 человек за минувшие сутки,
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