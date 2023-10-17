Украинские пограничники повредили российский ЗРК Тор М2 — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники повредили российский ЗРК Тор М2 — видео

ГПСУ
ЗРК Тор М2
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На южном направлении операторы боевых БПЛА ГНСУ уничтожили три единицы вражеской техники, одну огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс Тор М2.

Украинские пограничники поразили зенитно-ракетный комплекс врага

Украинские пограничники повредили российский зенитно-ракетный комплекс Тор М2 и уничтожили три единицы вражеской техники.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

От пристального глаза пограничных аэроразведчиков не скроет ни густой туман, ни темная ночь. На южном направлении операторы боевых БПЛА ГНСУ уничтожили три единицы вражеской техники, одну огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс Тор М2, – говорится в сообщении под видео.

Кроме того, не обошлось без потерь в живой силе врага.

Потери армии РФ в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

В частности, на юге минувших суток украинские воины ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники.

Общие потери врага на утро 17 октября: личного состава – около 289 430 с начала полномасштабного вторжения России в Украину и 800 человек за минувшие сутки,

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