Українські прикордонники пошкодили російський ЗРК Тор М2 — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники пошкодили російський ЗРК Тор М2 — відео

ДПСУ
ЗРК Тор М2

На південному напрямку оператори бойових БПЛА ДПСУ знищили три одиниці ворожої техніки, одну вогневу позицію та пошкодили зенітно-ракетний комплекс Тор М2.

Українські прикордонники уразили зенітно-ракетний комплекс ворога

Українські прикордонники пошкодили російський зенітно-ракетний комплекс Тор М2 та знищили три одиниці ворожої техніки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Telegram.

Від пильного ока прикордонних аеророзвідників не приховає ні густий туман, ані темна ніч. На південному напрямку оператори бойових БПЛА ДПСУ знищили три одиниці ворожої техніки, одну вогневу позицію та пошкодили зенітно-ракетний комплекс Тор М2, – йдеться в дописі під відео.

Окрім того, не обійшлося і без втрат у живій силі ворога.

Втрати армії РФ в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують завдавати російським загарбникам суттєвих втрат у живій силі та техніці, і минулої доби ліквідували ще 800 солдатів противника. Також бійці ЗСУ знищили додатково 14 танків, 26 артсистем та 11 безпілотників ворога.

Зокрема, на півдні минулої доби українські воїни ліквідували 51 загарбника та понад 10 одиниць техніки.

Загальні втрати ворога на ранок 17 жовтня: особового складу – близько 289430 з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і 800 осіб за минулу добу,

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