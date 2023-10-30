В Украине планируется запуск смарт-мобилизации. Что это предполагает

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал о планах запуска "смарт-мобилизации". По его словам, человек сможет сам выбирать специальность, на которую он хочет мобилизоваться.

Что известно о смарт-мобилизации

Министр цифровой трансформации рассказал, что месяц-два в Украине планируют запустить пилотный проект по смарт-мобилизации. Его целью является самостоятельный выбор специальности перед мобилизацией в Силы обороны.

Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов, или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться. Поделиться

Федоров отмечает, что после заявки, прохождения рекрутеров и тестов человек будет проходить обучение и гарантированно попадет на ту должность, которую избрал для себя.

Зачем нужна смарт-мобилизация

Федоров уверяет, что это очень важно для коммуникации между государством и украинцами, справедливости, честности и соблюдения правил.

И когда это удастся сделать, мы увидим, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, и каким будет качество их службы, насколько они будут мотивированы и эффективно все это делать. Поделиться

Министр отметил, что идти в военкомат будет не нужно. Человек пройдет онлайн-тест, рекрутера, и, если подойдет по характеристикам, обучение.