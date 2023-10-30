В Украине планируется запуск смарт-мобилизации. Что это предполагает

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал о планах запуска "смарт-мобилизации". По его словам, человек сможет сам выбирать специальность, на которую он хочет мобилизоваться.
Что известно о смарт-мобилизации
Министр цифровой трансформации рассказал, что месяц-два в Украине планируют запустить пилотный проект по смарт-мобилизации. Его целью является самостоятельный выбор специальности перед мобилизацией в Силы обороны.
Федоров отмечает, что после заявки, прохождения рекрутеров и тестов человек будет проходить обучение и гарантированно попадет на ту должность, которую избрал для себя.
Зачем нужна смарт-мобилизация
Федоров уверяет, что это очень важно для коммуникации между государством и украинцами, справедливости, честности и соблюдения правил.
Министр отметил, что идти в военкомат будет не нужно. Человек пройдет онлайн-тест, рекрутера, и, если подойдет по характеристикам, обучение.
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