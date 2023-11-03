Данилов призвал не раздувать тему усиления мобилизации

Секретарь СНБО Алексей Данилов признал сложную ситуацию на фронте, однако призвал не спекулировать на теме усиления мобилизации.
Что Данилов говорит о вероятном усилении мобилизации в Украине
По словам секретаря СНБО, ситуация на фронте сейчас сложная, однако полностью контролируемая.
Он отметил, что решение об усилении мобилизации рассматривается на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.
Он подчеркнул, что ситуация в Украине остается очень сложной.
Данилов добавил, что мобилизация в Украине продолжается каждый день.
Верит ли руководство Украины в победу над Россией
Секретарь СНБО отметил, что все участники Ставки верховного главнокомандующего, включая президента Владимира Зеленского, верят в безоговорочную победу Украины в развязанной Россией преступной войне.
Он подчеркнул, что с самого начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину было проведено уже 114 заседаний Ставки.
Он добавил, что фактически каждый пятый день Ставка собирается для того, чтобы разбирать все сложные вопросы на фронте: снабжение, патроны и т.д.
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