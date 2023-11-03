Данилов призвал не раздувать тему усиления мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

Данилов призвал не раздувать тему усиления мобилизации

Алексей Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов признал сложную ситуацию на фронте, однако призвал не спекулировать на теме усиления мобилизации.

Что Данилов говорит о вероятном усилении мобилизации в Украине

По словам секретаря СНБО, ситуация на фронте сейчас сложная, однако полностью контролируемая.

Он отметил, что решение об усилении мобилизации рассматривается на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего.

И оно обязательно, я, как координатор Ставки верховного командующего, обязательно должен этот вопрос внести в повестку дня для того, чтобы мы этот вопрос рассмотрели. Есть Верховная рада. Если это нужно на законодательном уровне урегулировать вопрос, а вы правы, что именно там сейчас это нужно сделать, то этим должны заниматься депутаты Верховной рады, – пояснил Данилов.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине остается очень сложной.

У каждого свой уровень возможностей. Каждый должен заниматься своим делом. Да, ситуация на сегодняшний день сложная, но, как говорят наши военные, абсолютно контролируемая. Поэтому не надо здесь очень раздражать эту тему, - подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов добавил, что мобилизация в Украине продолжается каждый день.

Сложно? Да, очень сложно, потому что здесь так же возвращаемся к определенным вещам, когда люди нечистые на руку начинают кому-то делать, какие-то предложения, какие-то вещи. Общество на это тоже реагирует, оно смотрит, и его, конечно, эти вещи могут возмущать, – признает секретарь СНБО.

Верит ли руководство Украины в победу над Россией

Секретарь СНБО отметил, что все участники Ставки верховного главнокомандующего, включая президента Владимира Зеленского, верят в безоговорочную победу Украины в развязанной Россией преступной войне.

Я знаю всех членов Ставки. Без исключения. Я могу сказать, я ни одного не знаю, кто бы ни верил в нашу победу. Смотрите, дело в том, что 90% членов Ставки – это генералы. Генералы не верят в нашу победу? Они костями ложатся. Они с первого дня встали на защиту нашей страны вместе со всем нашим народом. То, что есть проблемы – да, но это не значит, что мы не верим в победу. То, что есть сложности – да, но это не значит, что мы не верим в нашу победу. То, что есть проблемный вопрос и по поставке, и по многим другим – да, но мы верим в нашу победу, – уверяет Данилов.

Он подчеркнул, что с самого начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину было проведено уже 114 заседаний Ставки.

Он добавил, что фактически каждый пятый день Ставка собирается для того, чтобы разбирать все сложные вопросы на фронте: снабжение, патроны и т.д.

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