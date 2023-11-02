Армія РФ збирає ракети для ударів по енергетичних об'єктах в Україні взимку — Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ збирає ракети для ударів по енергетичних об'єктах в Україні взимку — Данілов

Олексій Данілов

Злочинна армія РФ накопичує резерви ракет для ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України взимку. 

Що відомо про підготовку армії РФ до масованих ракетних атак по Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що російські окупанти накопичують ракети для масованих атак по енергетичній інфраструктурі України взимку, однак енергетики та влада роблять усе, аби підготуватись до такого сценарію.

Противник останні часом зменшив кількість обстрілів критичної інфраструктури енергетичного сектору. Він зараз накопичує озброєння, щоб завдати нам шкоди, коли буде зимова температура. Ми це обов’язково пройдемо. Така зима не буде простою, тому що це зима війни. Все, що можна робити, робить і держава, і компанії, які несуть за це відповідальність, - зазначив Данілов.

Що відомо про результати роботи української ППО протягом жовтня

За інформацією керівника Офісу президента Андрія Єрмака, тільки протягом минулого місяця українськими підрозділами ППО було знищено 228 БпЛА злочинної армії РФ типу “Shahed” з випущених 243.

Також протягом минулого місяця окупанти атакували нашу державу 9 крилатими ракетами та 15 керованими авіаційними ракетами типу Х-59.

Наша ППО назавжди приземлила 228 ворожих ударних безпілотників. Також українські захисники збили 8 крилатих ракет та 11 керованих авіаційних ракет окупантів.

Варто зазначити, що Україна поєднує західні ракети з радянськими пусковими установками та радарами. У такий спосіб держава намагається максимально посилити свою ППО. Полковник запасу ЗСУ назвав це нормальною практикою для західних країн.

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