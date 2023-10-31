Чим небезпечна пауза у масованих ракетних атаках армії РФ по Україні — пояснення ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, взявши паузу у масованих ракетних атаках по критичній інфраструктурі України, злочинна армія РФ має змогу накопичувати запаси ракет для майбутніх атак.

Що відомо про підготовку армії РФ до масованих ракетних атак по Україні

Юсов зазначив, що на тлі останніх подій країна-агресорка прискорила виробництво ракет та процес їхнього накопичення.

Насамперед стосовно виробництва - це не статичний процес, і ворог намагається убезпечувати себе, розосереджувати виробництво, у тому числі й такі складні виробництва як ракетні озброєння. Оскільки попередні бази добре відомі Україні і українським спецслужбам, вони намагаються убезпечувати себе і також переміщувати та маскувати логістичні ланцюжки, створювати нові об'єкти, - пояснює представник ГУР. Поширити

Юсов підкреслив, що ворог має потенціал для виробництва нових ракет.

Це не секрет. І вони підвищили його порівняно із початком повномаштабного вторгнення, але це не означає, що вони можуть повернутись найближчим часом до ракетних запасів показників до 24 лютого 2022 року, - зазначив представник ГУР. Поширити

До чого варто готуватись взимку

Він також підкреслив, що загроза масованих ракетних атак армії РФ по критичній українській інфраструктурі залишається дуже серйозною.

Думати, що ракетні терористичні атаки Російської Федерації цієї зими проти української інфраструктури, і зокрема, енергетичної інфраструктури, припиняться, було би марним сподіванням. Це означає, що Україна готується і готуються наші сили протиповітряної і протиракетної оборони, та увесь сектор безпеки України, - визнає Юсов. Поширити

Також у нього запитали, чи готуються росіяни завдати більш виваженого, витонченого і масованого удару з огляду на те, що вже давно не було масованих ракетних обстрілів.

Минулого року, зокрема Суровікін власне бездумно, часто безконтрольно використовував ракетні запаси, не рахуючи їх і різного роду ракети летіли по Україні. Ми пам'ятаємо, були запуски понад 100-120 ракет за один удар... Попри такі масовані ракетні удари, бажаного ефекту ворог не отримав, і навпаки виснажив свої ракетні запаси. Це бачимо не лише ми. Це бачать і міжнародні партнери. Це означає, що Росія у цьому плані стала слабшою і більш вразливою на інших напрямках, і говорити, що вона може комусь загрожувати тепер у цьому виді озброєнь, якщо вона навіть у війні проти України фактично виснажила свої ракетні запаси, не доводиться, - пояснив представник ГУР. Поширити

Він підкреслив, що наразі існуючу паузу ворог, ймовірно, використовує для поповнення запасів ракет.