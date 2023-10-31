Чим небезпечна пауза у масованих ракетних атаках армії РФ по Україні — пояснення ГУР

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, взявши паузу у масованих ракетних атаках по критичній інфраструктурі України, злочинна армія РФ має змогу накопичувати запаси ракет для майбутніх атак.
Що відомо про підготовку армії РФ до масованих ракетних атак по Україні
Юсов зазначив, що на тлі останніх подій країна-агресорка прискорила виробництво ракет та процес їхнього накопичення.
Юсов підкреслив, що ворог має потенціал для виробництва нових ракет.
До чого варто готуватись взимку
Він також підкреслив, що загроза масованих ракетних атак армії РФ по критичній українській інфраструктурі залишається дуже серйозною.
Також у нього запитали, чи готуються росіяни завдати більш виваженого, витонченого і масованого удару з огляду на те, що вже давно не було масованих ракетних обстрілів.
Він підкреслив, що наразі існуючу паузу ворог, ймовірно, використовує для поповнення запасів ракет.
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