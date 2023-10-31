Війська РФ вночі атакували Україну двома дронами та ракетою

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Атака РФ 31 жовтня

Генштаб повідомляє, що уночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника. Поширити

Наслідки російських атак

Над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».

Над Хмельницькою областю також працювало ППО. Постраждалих та пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає.

Ракетного удару РФ завдала по Миргородському району Полтавської області.

За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Поширити

За 30 жовтня У Запорізькій області зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах.

Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю, 22 БПЛА-атаки по Новодарівці, Чарівному, Левадному, Малій Токмачці, Полтавці, Затишшю, Кам'янському, Малим Щербакам й Лук'янівському, 5 РСЗВ-обстрілів Магдалинівки, Оріхова, Роботиного та Малинівки, а також використав авіаційний снаряд по Новодарівці. Поширити

Постраждалих немає.

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (53 вибухи) із різних видів озброєння. Поранених немає.