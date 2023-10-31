Війська РФ вночі атакували Україну двома дронами та ракетою

У ніч на 31 жовтня російські війська атакували Україну застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Атака РФ 31 жовтня
Генштаб повідомляє, що уночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Наслідки російських атак
Над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу «Shahed-136/131».
Над Хмельницькою областю також працювало ППО. Постраждалих та пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає.
Ракетного удару РФ завдала по Миргородському району Полтавської області.
За 30 жовтня У Запорізькій області зафіксовано 148 ударів по 27 населених пунктах.
Постраждалих немає.
Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (53 вибухи) із різних видів озброєння. Поранених немає.
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