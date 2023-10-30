ППО знищила абсолютно всі дрони та ракети під час нічної атаки РФ

Вночі 30 жовтня силам ППО вдалося збити всі ворожі повітряні цілі, а саме: 12 дронів типу «Шахед» та дві ракети Х-59.

Нічна атака РФ: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 30 жовтня 2023 року армія Російської Федерації атакувала територію України 12-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Згідно з останніми даними, пуски КАР Х-59 ворог здійснив з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ -рф.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей, - йдеться в повідомленні ПС ЗСУ. Поширити

Окрім того, наголошується, що до відбиття нової атаки ворога залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.

Армія РФ атакувала Хмельницьку та Дніпропетровську області

На нічні події одним з перших відреагував перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він щиро подякував силам ППО за відмінну роботу.

Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає, – написав чиновник. Поширити

Також з’явилася інформація про те, що оборонці з повітряного командування "Схід" змогли збити в небі над Дніпропетровською областю дві ворожі ракети.

Уламки впали у Дніпровському районі.

Згідно з останніми даними, там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто.