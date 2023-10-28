Україна спільно зі США створила гібридні модифікації ППО — NYT

Україна в рамках підтримуваної США програми FrankenSAM створила гібридні системи ППО для захисту неба від атак злочинної армії РФ.

Що відомо про гібридні моделі ППО українського виробництва

Зазначається, що така модернізація дозволила здійснювати пуски сучасних зразків західних ракет зі старих радянських пускових установок.

За інформацією журналістів видання, програма почала діяти наприкінці минулого року, після того, як Україна звернулась до партнерів із проханням по допомогу у пошуку ракет для близько 60 зенітно-ракетних комплексів "Бук" радянського виробництва і радарів, які простоювали в арсеналі Києва.

Однак західним країнам було важко знайти для Україні відповідні боєприпаси.

Тоді інженери з України запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО.

Журналісти видання зазначають, що одна з таких гібридних систем ППО поєднує пускові установки "Бук" та ракети Sea Sparrow.

Ще одна система дозволяє поєднувати радянські радари та ракети AIM-9M Sidewinder.

Також видання пише, що цього тижня в Україні почала працювати ракетна система Hawk часів холодної війни.

Що в Україні кажуть про брехливі звіти міноборони РФ про успіхи у війні

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, звіти міноборони країни-агресорки про збиту українську техніку є повною маячнею.

Я б не сказав, що щось нове. Зброя - у неї є тактико-технічні характеристики, є своє призначення. Є характер нанесення ударів, який вони застосовують. Прокладають, відповідно, маршрути, - зазначив Ігнат, відповідаючи на питання стосовно нових тактик армії РФ щодо атак по Україні. Поширити

За його словами, ракети можуть літати "зигзагами", або робити “кола”, через спроби ворога обійти українські системи ППО.