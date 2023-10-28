Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три крилаті ракети
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили над Дніпропетровщиною три крилаті ракети

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
ППО

У ніч на 28 жовтня сили ППО збили над Дніпропетровщиною 3 російські ракети. Це зробили військові з підрозділів ПвК "Схід".

Що відомо про збиття ракет 28 жовтня

Повітряні сили повідомляють, що близько першої години ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К».

Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі.

Начальник ОВА Сергій Лисак повідомив, що підрозділи ПвК "Схід" знищили в небі над областю 3 російські ракети.

Також окупанти двічі били по Марганецькій громаді Нікопольського району з важкої артилерії, випустивши півдесятка снарядів.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Що відомо про обстріли України за минулу добу

На Херсонщині 11 людей дістали поранення за минулу добу. РФ здійснила 90 обстрілів, випустивши 516 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, один з них - ракетний.

По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

У Запорізькій області ворог запустив 17 безпілотників по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Роботиному, Кам'янському та Малим Щербакам, а також обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Темирівки, Малу Токмачку й Чарівне.

Зафіксовано 135 артударів. Мирні жителі не постраждали.

На Сумщині росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів.

На Миколаївщині у ніч на 28 жовтня, о 01:35 та 03:16, обстрілів зазнала акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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