Силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной три крылатых ракеты

В ночь на 28 октября силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 3 российские ракеты. Это сделали военные из подразделений ВК "Восход".

Что известно об уничтожении ракет 28 октября

Воздушные силы сообщают, что около часа ночи 28 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер-К».

Зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВС Украины сбиты три крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели. Поделиться

Начальник ОВА Сергей Лысак сообщил, что подразделения ВК "Восход" уничтожили в небе над областью 3 российские ракеты.

Также оккупанты дважды били по Марганецкому обществу Никопольского района из тяжелой артиллерии, выпустив полдесятка снарядов.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Что известно об обстрелах Украины за минувшие сутки

В Херсонской области 11 человек получили ранения за минувшие сутки. РФ совершила 90 обстрелов, выпустив 516 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации, один из них – ракетный.

По городу Херсон враг выпустил 20 снарядов.

В Запорожской области враг запустил 17 беспилотников по Гуляйполю, Новоандреевке, Новодаровке, Волшебному, Малиновке, Роботиному, Каменскому и Малым Щербакам, а также обстрелял из РСЗО Новодаровку, Темировку, Малую Токмачку и Волшебное.

Зафиксировано 135 артударов. Мирные жители не пострадали.

В Сумской области россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов.

На Николаевщине в ночь на 28 октября, в 01:35 и 03:16, обстрелам подверглись акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.