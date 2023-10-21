В КГВА раскрыли детали построения системы ПВО вокруг Киева

Вокруг Киева была создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

Как защищают Киев от воздушных атак

Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что на вооружении мобильных групп ПВО Киева стоят ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.

Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева. В частности, увеличиваем количество мобильных огневых групп, защищающих небо в составе сил ПВО. Поделиться

Однако Попка подчеркивает, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.

Он призвал киевлян быть ответственными за свою жизнь и находиться в укрытиях в случае угрозы.

Киев испытал беспрецедентное количество воздушных ударов

По словам Попко, с начала полномасштабного вторжения РФ Киев пережил беспрецедентное количество ударов дронами и крылатыми, баллистическими, аэробалистическими ракетами.

Враг постоянно искал новые тактические приемы: наносил удары по разным направлениям, запускал ракеты и БпЛА "Shahed" группами и волнами, применял комбинированные атаки одновременно дронами и ракетами разных типов. Такого количества массированных налетов с применением столь современного и мощного вооружения не знал ни один город в истории войн. Поделиться

В результате атак было повреждено 63% энергетических мощностей города. В этом году Киев подготовился к возможным атакам.