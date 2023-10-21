В КГВА раскрыли детали построения системы ПВО вокруг Киева

Вокруг Киева была создана многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.
Как защищают Киев от воздушных атак
Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что на вооружении мобильных групп ПВО Киева стоят ЗРК - "Оса", "Avenger"; ПЗРК – "Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.
Однако Попка подчеркивает, что ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле.
Он призвал киевлян быть ответственными за свою жизнь и находиться в укрытиях в случае угрозы.
Киев испытал беспрецедентное количество воздушных ударов
По словам Попко, с начала полномасштабного вторжения РФ Киев пережил беспрецедентное количество ударов дронами и крылатыми, баллистическими, аэробалистическими ракетами.
В результате атак было повреждено 63% энергетических мощностей города. В этом году Киев подготовился к возможным атакам.
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