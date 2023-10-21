У КМВА розкрили деталі побудови системи ППО навколо Києва
Категорія
Україна
Дата публікації

У КМВА розкрили деталі побудови системи ППО навколо Києва

Київ
Джерело:  ТСН

Навколо Києва створили багаторівневу систему протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.

Як захищають Київ від повітряних атак

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що на озброєні мобільних груп ППО Києва стоять ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.

Із зенітно-ракетних комплексів: С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО.

Проте Попка підкреслює, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.

Він закликав киян бути відповідальними за свої життя та перебувати в укриттях у разі загрози.

Київ зазнав безпрецедентну кількість повітряних ударів

За словами Попка, з початку повномасштабного вторгнення РФ Київ пережив безпрецедентну кількість ударів дронами та крилатими, балістичними, аеробалістичними ракетами.

Ворог постійно шукав нові тактичні прийоми: наносив удари з різних напрямків, запускав ракети і БпЛА "Shahed" групами і хвилями, застосовував комбіновані атаки одночасно дронами і ракетами різних типів. Такої кількості масованих нальотів із застосуванням такого сучасного і потужного озброєння не знало жодне місто в історії воєн.

Внаслідок атак було пошкоджено 63% енергетичних потужностей міста. Цього року Київ підготувався до можливих атак.

Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі). Підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків (також вперше в світі). Крім того Київ отримав суттєву допомогу від закордонних партнерів.

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