У КМВА розкрили деталі побудови системи ППО навколо Києва

Навколо Києва створили багаторівневу систему протиповітряної оборони. Вона складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності.
Як захищають Київ від повітряних атак
Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що на озброєні мобільних груп ППО Києва стоять ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.
Проте Попка підкреслює, що жодна протиповітряна оборона у світі не гарантує завжди 100% безпеки, навіть "Залізний купол" в Ізраїлі.
Він закликав киян бути відповідальними за свої життя та перебувати в укриттях у разі загрози.
Київ зазнав безпрецедентну кількість повітряних ударів
За словами Попка, з початку повномасштабного вторгнення РФ Київ пережив безпрецедентну кількість ударів дронами та крилатими, балістичними, аеробалістичними ракетами.
Внаслідок атак було пошкоджено 63% енергетичних потужностей міста. Цього року Київ підготувався до можливих атак.
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