Олещук показал видео ночной боевой работы ПВО ВСУ на ЗРК HAWK
Категория
Украина
Дата публикации

Олещук показал видео ночной боевой работы ПВО ВСУ на ЗРК HAWK

Николай Олещук
ЗРК HAWK
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На обнародованном командующим Воздушными Силами ВСУ Николаем Олещуком видео – боевая работа американского ЗРК HAWK в ночь на 23 октября. HAWK рядом с более современными ЗРК союзников защищает украинское небо.

Стопроцентный результат работы украинского ПВО

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил защитников украинского неба за безупречный результат сбивания вражеских целей в ночь на 23 октября.

Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону!

Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!

Отмечается, что на видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

В ночь на 23 октября россияне атаковали дронами с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:

  • 13 БПЛА Shahed-136/131;

  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59;

  • 1 ударный БПЛА (тип не установлен).

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