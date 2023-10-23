Олещук показал видео ночной боевой работы ПВО ВСУ на ЗРК HAWK

На обнародованном командующим Воздушными Силами ВСУ Николаем Олещуком видео – боевая работа американского ЗРК HAWK в ночь на 23 октября. HAWK рядом с более современными ЗРК союзников защищает украинское небо.
Стопроцентный результат работы украинского ПВО
Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил защитников украинского неба за безупречный результат сбивания вражеских целей в ночь на 23 октября.
Отмечается, что на видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
В ночь на 23 октября россияне атаковали дронами с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.
Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.
Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.
Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели:
13 БПЛА Shahed-136/131;
1 управляемую авиационную ракету Х-59;
1 ударный БПЛА (тип не установлен).
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