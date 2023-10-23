Олещук показал видео ночной боевой работы ПВО ВСУ на ЗРК HAWK

На обнародованном командующим Воздушными Силами ВСУ Николаем Олещуком видео – боевая работа американского ЗРК HAWK в ночь на 23 октября. HAWK рядом с более современными ЗРК союзников защищает украинское небо.

Стопроцентный результат работы украинского ПВО

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил защитников украинского неба за безупречный результат сбивания вражеских целей в ночь на 23 октября.

Стопроцентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Поделиться

Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя! Поделиться

Отмечается, что на видео – боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников защищает украинское небо.

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

В ночь на 23 октября россияне атаковали дронами с юга (мыс Чауда, Крым). Направили их по разным направлениям – южные, восточные и центральные регионы Украины. По маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

Ракету Х-59 оккупанты применили из самолета Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Запорожской области.

Беспилотник не установленного типа, вероятно, был запущен с северной границы.

Силами и средствами ПВО были уничтожены все воздушные цели: