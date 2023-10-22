На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА
Категория
Украина
Дата публикации

На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА

КГВА
ПВО
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Вечером 22 октября в Киевской области и столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. На подступах к Киеву работает ПВО.

Воздушная тревога в Киеве и области

В КГВА сообщили о работе ПВО вблизи столицы.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытиях и в других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

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