На подступах к Киеву работает ПВО — КГВА

Вечером 22 октября в Киевской области и столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников. На подступах к Киеву работает ПВО.
Воздушная тревога в Киеве и области
В КГВА сообщили о работе ПВО вблизи столицы.
Киевская областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве области зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.
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