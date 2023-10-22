На підступах до Києва працює ППО — КМВА

Ввечері 22 жовтня у Київській області та столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. На підступах до Києва працює ППО.
Повітряна тривога у Києві та області
У КМВА повідомили про роботу ППО поблизу столиці.
Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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