На підступах до Києва працює ППО — КМВА
Категорія
Україна
Дата публікації

На підступах до Києва працює ППО — КМВА

КМВА
ППО

Ввечері 22 жовтня у Київській області та столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. На підступах до Києва працює ППО.

Повітряна тривога у Києві та області

У КМВА повідомили про роботу ППО поблизу столиці.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Новина доповнюється.

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