Новые мобильные группы ПВО появятся на севере Украины — Наев
Категория
Украина
Дата публикации

Новые мобильные группы ПВО появятся на севере Украины — Наев

Сергей Наев
Мобильные группы ПВО
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В Северной операционной зоне идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства.

Северная граница Украины усилится мобильными группами ПВО

На севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО. Они являются прекрасной альтернативой высококачественным зенитным ракетам, на расход запаса которых при уничтожении целей рассчитывает РФ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров, – рассказал он.

Наев отметил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.

Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки – это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны, – говорит генерал.

По словам Наева, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас высокостоящих зенитных ракет. Зато, как добавляет генерал, зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.

Российские ДРГ атакуют на Сумщине

Сейчас Россия опрокидывает своих диверсантов в три украинские области, граничащие с РФ. Больше всего враждебных ДРГ фиксируется в Сумской области, периодически их обнаруживают также в Харьковской и Черниговской областях.

Основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Больше таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине. Собственно, ДРГ – это те группы, которые пытаются разоблачить местонахождение Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГНСУ, и ВСУ, и Нацгвардии, – отметил он.

Впрочем, по словам Демченко, вражеские ВРГ также угрожают и гражданскому населению этих областей.

Это также угроза и местным жителям, ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, двигающимся в пограничные. Они не разбирают, будь то военные или гражданские, – констатировал спикер ГНСУ.

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