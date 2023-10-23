Новые мобильные группы ПВО появятся на севере Украины — Наев

В Северной операционной зоне идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства.

Северная граница Украины усилится мобильными группами ПВО

На севере Украины идет подготовка и формирование новых огневых групп ПВО. Они являются прекрасной альтернативой высококачественным зенитным ракетам, на расход запаса которых при уничтожении целей рассчитывает РФ.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook.

В Северной операционной зоне достаточно эффективно идет формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающим из стран-партнеров, – рассказал он. Поделиться

Наев отметил, что мобильные огневые группы играют немаловажную роль в защите воздушного пространства Украины.

Днем и ночью в режиме 24/7 эти экипажи отправляются на задачи по уничтожению воздушных целей врага. Зенитные пулеметные установки – это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны, – говорит генерал. Поделиться

По словам Наева, агрессор рассчитывает на то, что по его БПЛА будет израсходован запас высокостоящих зенитных ракет. Зато, как добавляет генерал, зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта.

Российские ДРГ атакуют на Сумщине

Сейчас Россия опрокидывает своих диверсантов в три украинские области, граничащие с РФ. Больше всего враждебных ДРГ фиксируется в Сумской области, периодически их обнаруживают также в Харьковской и Черниговской областях.

Основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах. Подробности рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Больше таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине. Собственно, ДРГ – это те группы, которые пытаются разоблачить местонахождение Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГНСУ, и ВСУ, и Нацгвардии, – отметил он. Поделиться

Впрочем, по словам Демченко, вражеские ВРГ также угрожают и гражданскому населению этих областей.