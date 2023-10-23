Нові мобільні групи ППО з'являться на півночі України — Наєв

У Північній операційній зоні триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва.
Північний кордон України посилиться мобільними групами ППО
На півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО. Вони є чудовою альтернативою високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.
Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.
За словами Наєва, агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість, як додає генерал, зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.
Російські ДРГ атакують на Сумщині
Наразі Росія перекидає своїх диверсантів у три українські області, що межують з РФ. Найбільше ворожих ДРГ фіксується на Сумщині, періодично їх виявляють також на Харківщині і Чернігівщині.
Основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах. Подробиці розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".
Втім, за словами Демченка, ворожі ДРГ також загрожують і цивільному населенню цих областей.
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