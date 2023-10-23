Нові мобільні групи ППО з'являться на півночі України — Наєв

У Північній операційній зоні триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва.

Північний кордон України посилиться мобільними групами ППО

На півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО. Вони є чудовою альтернативою високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ.

Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв у Facebook.

У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів, – розповів він. Поширити

Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.

Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони, – каже генерал. Поширити

За словами Наєва, агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість, як додає генерал, зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.

Російські ДРГ атакують на Сумщині

Наразі Росія перекидає своїх диверсантів у три українські області, що межують з РФ. Найбільше ворожих ДРГ фіксується на Сумщині, періодично їх виявляють також на Харківщині і Чернігівщині.

Основним завданням диверсантів є виявлення місць розташування Сил оборони України, вони також відкривають вогонь по автомобілях, що рухаються у прикордонних районах. Подробиці розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з Росією в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині. Власне, ДРГ – це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, і ЗСУ, і Нацгвардії, – зазначив він. Поширити

Втім, за словами Демченка, ворожі ДРГ також загрожують і цивільному населенню цих областей.