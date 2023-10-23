Олещук показав відео нічної бойової роботи ППО ЗСУ на ЗРК HAWK

На оприлюдненому командувачем Повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком відео – бойова робота американського ЗРК HAWK у ніч проти 23 жовтня. HAWK поряд із сучаснішими ЗРК союзників боронить українське небо.

Стовідсотковий результат роботи української ППО

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував захисникам українського неба за бездоганний результат збиття ворожих цілей в ніч на 23 жовтня.

Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Поширити

Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою! Поширити

Зазначається, що на оприлюдненому нині відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із сучаснішими зенітними ракетними системами союзників боронить українське небо.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Зазначається, що в ніч на 23 жовтня росіяни атакували дронами із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямували їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 окупанти застосували із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

Безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Силами та засобами ППО було знищено усі повітряні цілі: