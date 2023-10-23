Олещук показав відео нічної бойової роботи ППО ЗСУ на ЗРК HAWK
Категорія
Україна
Дата публікації

Олещук показав відео нічної бойової роботи ППО ЗСУ на ЗРК HAWK

Микола Олещук
ЗРК HAWK

На оприлюдненому командувачем Повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком відео – бойова робота американського ЗРК HAWK у ніч проти 23 жовтня.  HAWK поряд із сучаснішими ЗРК союзників боронить українське небо.

Стовідсотковий результат роботи української ППО

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував захисникам українського неба за бездоганний результат збиття ворожих цілей в ніч на 23 жовтня.

Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону!

Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!

Зазначається, що на оприлюдненому нині відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із сучаснішими зенітними ракетними системами союзників боронить українське небо.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

Зазначається, що в ніч на 23 жовтня росіяни атакували дронами із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямували їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона.

Ракету Х-59 окупанти застосували із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.

Безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.

Силами та засобами ППО було знищено усі повітряні цілі:

  • 13 БПЛА Shahed-136/131;

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

  • 1 ударний БПЛА (тип не встановлено).

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські ракети ATACMS можуть допомогти знищити ППО Росії — Forbes
ATACMS
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На підступах до Києва працює ППО — КМВА
КМВА
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нові мобільні групи ППО з'являться на півночі України — Наєв
Сергій Наєв
Мобільна група ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм