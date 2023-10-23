Олещук показав відео нічної бойової роботи ППО ЗСУ на ЗРК HAWK

На оприлюдненому командувачем Повітряних Сил ЗСУ Миколою Олещуком відео – бойова робота американського ЗРК HAWK у ніч проти 23 жовтня. HAWK поряд із сучаснішими ЗРК союзників боронить українське небо.
Стовідсотковий результат роботи української ППО
Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук подякував захисникам українського неба за бездоганний результат збиття ворожих цілей в ніч на 23 жовтня.
Зазначається, що на оприлюдненому нині відео – бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із сучаснішими зенітними ракетними системами союзників боронить українське небо.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
Зазначається, що в ніч на 23 жовтня росіяни атакували дронами із півдня (мис Чауда, Крим). Спрямували їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України. По маршруту слідування ударних БПЛА працювала протиповітряна оборона.
Ракету Х-59 окупанти застосували із літака Су-34 з повітряного простору окупованої частини Запорізької області.
Безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону.
Силами та засобами ППО було знищено усі повітряні цілі:
13 БПЛА Shahed-136/131;
1 керовану авіаційну ракету Х-59;
1 ударний БПЛА (тип не встановлено).
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