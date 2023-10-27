Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшов третій комплекс ППО IRIS-T

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшов зенітний ракетний комплекс IRIS-T, боєприпаси та безпілотники.
Новий пакет допомоги від Німеччини
Згідно з даними німецького уряду, Україна отримала:
ЗРК IRIS-T;
ракети для IRIS-T;
радар TRML-4D;
боєприпаси для РСЗВ MARS II;
8 БПЛА Vector;
4 БТР;
5 тис. артснарядів 155 мм;
4 контрбатарейні радари GO 12;
5 надводних дронів;
6 машин прикордонної охорони;
10 тис. захисних окулярів;
4 вантажівки HX81 та 4 танкових причепи.
Що відомо про допомогу Німеччини
25 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні військового пакету допомоги на 1,4 млрд євро. До пакету увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard.
Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння з запасів своїх Федеральних збройних сил і промисловості, що фінансуються з фондів уряду для розбудови потенціалу безпеки.
Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік. Додаткові кошти на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро. Їх спрямують в першу чергу на військову допомогу Україні.
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