Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшов третій комплекс ППО IRIS-T
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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшов третій комплекс ППО IRIS-T

IRIS-T SLM
Джерело:  Уряд Німеччини

Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшов зенітний ракетний комплекс IRIS-T, боєприпаси та безпілотники.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Згідно з даними німецького уряду, Україна отримала:

  • ЗРК IRIS-T;

  • ракети для IRIS-T;

  • радар TRML-4D;

  • боєприпаси для РСЗВ MARS II;

  • 8 БПЛА Vector;

  • 4 БТР;

  • 5 тис. артснарядів 155 мм;

  • 4 контрбатарейні радари GO 12;

  • 5 надводних дронів;

  • 6 машин прикордонної охорони;

  • 10 тис. захисних окулярів;

  • 4 вантажівки HX81 та 4 танкових причепи.

Що відомо про допомогу Німеччини

25 жовтня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні військового пакету допомоги на 1,4 млрд євро. До пакету увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T6, Gepard.

Німеччина надає підтримку Україні, постачаючи обладнання та озброєння з запасів своїх Федеральних збройних сил і промисловості, що фінансуються з фондів уряду для розбудови потенціалу безпеки.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік. Додаткові кошти на наступні роки становлять 10,5 мільярда євро. Їх спрямують в першу чергу на військову допомогу Україні.

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