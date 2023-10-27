Германия передала Украине новый пакет помощи. В него вошел третий комплекс ПВО IRIS-T

Германия объявила о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошел зенитный ракетный комплекс IRIS-T, боеприпасы и беспилотники.

Новый пакет помощи от Германии

Согласно данным немецкого правительства, Украина получила:

ЗРК IRIS-T;

ракеты для IRIS-T;

радар TRML-4D;

боеприпасы для РСЗО MARS II;

8 БПЛА Vector;

4 БТР;

5 тыс. артснарядов 155 мм;

4 контрбатарейных радара GO 12;

5 надводных дронов;

6 машин пограничной охраны;

10 тыс. защитных очков;

4 грузовика HX81 и 4 танковых прицепа.

Что известно о помощи Германии

25 октября канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал передачу Украине военного пакета помощи в 1,4 млрд евро. В пакет войдут системы ПВО Patriot, Iris-T6, Gepard.

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение из запасов своих Федеральных вооруженных сил и промышленности, финансируемых из фондов правительства для развития потенциала безопасности.

Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 миллиарда евро на 2023 год. Дополнительные средства на следующие годы составляют 10,5 млрд евро. Их направят в первую очередь на военную помощь Украине.