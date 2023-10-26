Германия проинвестирует энергетику Украины на 54,3 млн евро

Вклад Германии – результат сотрудничества украинского и немецкого минэнерго, а именно глав ведомств Германа Галущенко и Роберта Габека.

Германия поможет украинской энергетике

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 54,3 миллиона евро.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что средства будут направлены на закупку энергетического оборудования, которое необходимо для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.

Германия – надежный друг и партнер Украины. Поддержка немецкого народа, которую мы ощущаем с первых дней полномасштабной войны России против Украины, чрезвычайно важна для энергетического сектора. Благодарим Германию за эту помощь и работаем над дальнейшим расширением нашего энергетического партнерства, – поблагодарил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Поделиться

Указано, что вклад Германии – это результат сотрудничества украинского и немецкого минэнерго, а именно глав ведомств Германа Галущенко и Роберта Габека.

Ранее Германия решила увеличить поддержку критической энергетической инфраструктуры Украины. На нужды энергокомпаний этой зимой дополнительно выделят 195 млн. евро.

Германия выделит 200 млн евро Украине

Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину 20 октября объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн. евро на восстановление Украины.

Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ предоставила Украине около миллиарда евро в поддержку гражданского населения.