Германия проинвестирует энергетику Украины на 54,3 млн евро

Вклад Германии – результат сотрудничества украинского и немецкого минэнерго, а именно глав ведомств Германа Галущенко и Роберта Габека.
Германия поможет украинской энергетике
Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 54,3 миллиона евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Отмечается, что средства будут направлены на закупку энергетического оборудования, которое необходимо для восстановления и ремонта украинских энергетических объектов.
Указано, что вклад Германии – это результат сотрудничества украинского и немецкого минэнерго, а именно глав ведомств Германа Галущенко и Роберта Габека.
Ранее Германия решила увеличить поддержку критической энергетической инфраструктуры Украины. На нужды энергокомпаний этой зимой дополнительно выделят 195 млн. евро.
Германия выделит 200 млн евро Украине
Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину 20 октября объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн. евро на восстановление Украины.
Деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.
Находясь в Киеве, Флясбарт также отметил важность поддерживать ключевые сектора экономики Украины, как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ ФРГ предоставила Украине около миллиарда евро в поддержку гражданского населения.
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