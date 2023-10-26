Німеччина проінвестує енергетику України на 54,3 млн євро

Внесок Німеччини – це результат співпраці українського та німецького міненерго, а саме очільників відомств Германа Галущенка та Роберта Габека.

Німеччина допоможе українській енергетиці

Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини внесе до Фонду підтримки енергетики України 54,3 мільйона євро.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що кошти спрямують на закупівлю енергетичного обладнання, яке необхідне для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.

Німеччина – надійний друг і партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни Росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякуємо Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства, – подякував міністр енергетики України Герман Галущенко. Поширити

Вказано, що внесок Німеччини – це результат співпраці українського та німецького міненерго, а саме очільників відомств Германа Галущенка та Роберта Габека.

Раніше Німеччина вирішила збільшити підтримку критичної енергетичної інфраструктури України. На потреби енергокомпаній цієї зими додатково виділять 195 млн євро.

Німеччина виділить 200 млн євро Україні

Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України.

Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ ФРН надала Україні близько мільярда євро на підтримку цивільного населення.