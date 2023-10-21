Німеччина виділить Україні 200 млн євро. Куди спрямують кошти

Допомогу під час візиту до України пообіцяв секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт.

Німеччина виділить 200 млн євро Україні

Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України.

Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ ФРН надала Україні близько мільярда євро на підтримку цивільного населення.

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Так, Київ отримає: