Німеччина виділить Україні 200 млн євро. Куди спрямують кошти

Допомогу під час візиту до України пообіцяв секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт.
Німеччина виділить 200 млн євро Україні
Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України 20 жовтня оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 млн євро на відновлення України.
Гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.
Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ ФРН надала Україні близько мільярда євро на підтримку цивільного населення.
Німеччина підготувала новий пакет військової допомоги для України
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
Так, Київ отримає:
3 зенітні установки Gepard;
20 БпЛА RQ-35 Heidrun;
20 БпЛА Vector;
1 мостоукладач Biber;
3 тягачі HX81 та 3 причепи до них;
13 машин охорони кордону;
3872 димових снарядів 155-мм.
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