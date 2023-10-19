У Німеччині обіцяють продовжити постачання зброї Україні і вже готують зимовий пакет військової допомоги, ключовим елементом якого стануть засоби протиповітряної оборони.

Німеччина готує зимовий пакет військової допомоги для України

Шольц пообіцяв продовжити постачання зброї Україні і зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

Раніше Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.

Що відомо про допомогу від інших країн ЄС

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що порушить питання підтримки України під час зустрічей із лідерами країн Глобального Півдня на полях Генасамблеї ООН.

Переговори з лідерами будуть присвячені виробленню нашої єдиної позиції, особливо з представниками тих країн, які ми називаємо Глобальним Півднем і які мають дещо інше уявлення про процеси, що відбуваються, - підкреслив Науседа. Поширити

Глобальним Півднем заведено називати країни Латинської Америки, Африки, Азії, за винятком Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, і Океанії, за винятком Австралії та Нової Зеландії.

Науседа також зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерешем.

Ми підтримуємо ті ініціативи ООН, які допомагають Україні протистояти агресії, які спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за ті жахливі злочини, які вона скоює на території України, такі як викрадення дітей, злочини сексуального характеру, - наголосив президент Литви. Поширити

Він також підкреслив свою готовність допомогти у вирішенні проблеми експорту зерна з України.