Німеччина може закуповувати нафту з РФ в обхід санкцій

До Німеччини в обхід санкцій може потрапляти російська нафта з території Казахстану через дочірнє підприємство "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH.

Що відомо про йомовірні поставки російської нафти до Німеччини

За інформацією журналістів-розслідувачів німецьких телеканалів NDR, WDR і видання Süddeutsche Zeitung, головне митне управління Німеччини на початку вересня наказало митним органам Берліна й Франкфурта-на-Одері без перешкод пропускати партії нафти для Rosneft Deutschland GmbH.

Хоча розпорядження митного регулятора ФРН не є чимось незвичайним, на практиці воно означає, що дочка "Роснефти" в Німеччині може імпортувати сиру нафту без безпосередньої її перевірки на предмет обходу санкцій.

До введення санкцій дочірня компанія напряму отримувала нафту з Росії, а нині, нібито, отримує поставки з Казахстану.

Тому Управління по боротьбі з контрабандою німецької митниці вбачає "високий ризик" того, що за допомогою таких транзакцій можна обійти російські санкції.

До того ж, казахстанське нафтове родовище, з якого нібито перекачується нафта до Німеччини, частково належить російській компанії "Лукойл". А отже, російська держава все одно може заробляти на цих поставках.

Як війна в Ізраїлі впливає на ціни на нафту

На тлі розв’язаного терористами палестинського угруповання ХАМАС конфлікту проти Ізраїлю світови ціни на нафту підскочили вище 91 долара за барель.

У разі загострення конфлікту ціна на нафту може перевищити 100 доларів за барель.

Так, ціни на нафту марки Brent піднялися до 91,2 долара за барель, закріпившись з перебігом торгів на рівні 90,99 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate ненадовго зросла у ціні до 87,98 і закріпилася на рівні 87,7 долара. Обидві марки чорного золота різко здорожчали після того, як ізраїльські військові попередили понад 1 мільйон людей покинути північну частину Гази, що викликало занепокоєння щодо можливого наземного наступу Ізраїлю.

Аналітики ANZ Research очікують, що ціни на нафту досягнуть 100 доларів за барель у короткостроковій перспективі через зростання ризику регіональної ескалації. Ні Ізраїль, ні ХАМАС не є значними постачальниками нафти, але ризик для нафтових ринків зросте, якщо "конфлікт розшириться".