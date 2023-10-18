Нафта різко подорожчала на 2% після ракетного удару по лікарні в Газі — Reuters

Ціни на нафту зросли 18 жовтня на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході.
Що відбувається з ціною на нафту
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,69 долара, або на 1,9%, до 91,59 долара за барель о 03:47 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,84 долара, або на 2,1%, до 88,50 долара за барель.
На попередніх торгах обидва бенчмарки подорожчали більш ніж на 2 долари, досягнувши найвищих рівнів за два тижні.
Ринки нервують через загрозу наземного наступу Ізраїлю на Газу.
При цьому запаси нафти в США впали приблизно на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 жовтня, згідно з ринковими джерелами Reuters, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Це набагато більше, ніж 300 тисяч барелів, які прогнозували аналітики.
З боку попиту економіка Китаю в третьому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, згідно з офіційними даними, що свідчить про те, що нещодавній шквал політичних заходів допомагає підтримувати попереднє відновлення.
Офіційні дані Китаю також показали, що переробка нафти в країні у вересні досягла рекордного добового показника, що на 12% більше, ніж роком раніше, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки, щоб задовольнити високий попит на транспортне паливо під час свята "Золотого тижня" і поліпшення виробництва.
Але аналітики висловлюють обережність щодо економічного зростання Китаю, оскільки сектор нерухомості "гальмує".
Удар по лікарні в Секторі Гази
Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.
МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.
Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.
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