Нафта різко подорожчала на 2% після ракетного удару по лікарні в Газі — Reuters

Ціни на нафту зросли 18 жовтня на тлі ескалації напруженості на Близькому Сході.

Що відбувається з ціною на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,69 долара, або на 1,9%, до 91,59 долара за барель о 03:47 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,84 долара, або на 2,1%, до 88,50 долара за барель.

На попередніх торгах обидва бенчмарки подорожчали більш ніж на 2 долари, досягнувши найвищих рівнів за два тижні.

Ринки врахували премії за ризик після того, як 17 жовтня близько 500 палестинців загинули в результаті вибуху в лікарні міста Газа, в якому ізраїльські і палестинські офіційні особи звинуватили один одного.Після цього Йорданія скасувала саміт за участю президента США Джо Байдена, єгипетського і палестинського лідерів, - пише агентство. Поширити

Ринки нервують через загрозу наземного наступу Ізраїлю на Газу.

При цьому запаси нафти в США впали приблизно на 4,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 13 жовтня, згідно з ринковими джерелами Reuters, що посилаються на дані Американського інституту нафти. Це набагато більше, ніж 300 тисяч барелів, які прогнозували аналітики.

З боку попиту економіка Китаю в третьому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, згідно з офіційними даними, що свідчить про те, що нещодавній шквал політичних заходів допомагає підтримувати попереднє відновлення.

Офіційні дані Китаю також показали, що переробка нафти в країні у вересні досягла рекордного добового показника, що на 12% більше, ніж роком раніше, оскільки нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки, щоб задовольнити високий попит на транспортне паливо під час свята "Золотого тижня" і поліпшення виробництва.

Але аналітики висловлюють обережність щодо економічного зростання Китаю, оскільки сектор нерухомості "гальмує".

Удар по лікарні в Секторі Гази

Ввечері 17 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль-Ахлі Араб у Секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей, водночас армія Ізраїлю ЦАХАЛ повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети зі сторони Палестини.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що ракета була випущена не ними, а "Ісламським джихадом" - під час запуску, за їхніми словами, сталася помилка, яка призвела до влучання в лікарню.

МЗС Ізраїлю опублікувало відео з трансляції Al Jazeera, у яку потрапив момент, коли "Ісламський джихад" запустив ракету, яка дала осічку та влучила в лікарню в Газі, убивши сотні людей.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/O5Lx1BtOtJ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 17, 2023

Глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу по жертвах удару по лікарні. Єгипет слідом за ХАМАС поклав вину за удар по лікарні на Ізраїль.