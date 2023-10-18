Нефть резко подорожала на 2% после ракетного удара по больнице в Газе – Reuters

Что происходит с ценой на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,69 доллара, или на 1,9%, до 91,59 доллара за баррель в 03:47 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,84 доллара, или на 2,1%, до 88,50 доллара за баррель.

На предыдущих торгах оба бенчмарка подорожали более чем на 2 доллара, достигнув самых высоких уровней за две недели.

Рынки учли премии за риск после того, как 17 октября около 500 палестинцев погибли в результате взрыва в больнице города Газа, в котором израильские и палестинские официальные лица обвинили друг друга. После этого Иордания упразднила саммит с участием президента США Джо Байдена, египетского и палестинского лидера , – пишет агентство. Поделиться

Рынки нервничают из-за угрозы наземного наступления Израиля на Газу.

При этом запасы нефти в США упали примерно на 4,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 13 октября, согласно рыночным источникам Reuters, ссылающимся на данные Американского института нефти. Это гораздо больше, чем 300 тысяч баррелей, которые прогнозировали аналитики.

Со стороны спроса экономика Китая в третьем квартале росла быстрее, чем ожидалось, согласно официальным данным, что свидетельствует о том, что недавний шквал политических мер помогает поддерживать предыдущее восстановление.

Официальные данные Китая также показали, что переработка нефти в стране в сентябре достигла рекордного суточного показателя, что на 12% больше, чем годом ранее, поскольку нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы переработки, чтобы удовлетворить высокий спрос на транспортное топливо в праздник "Золотой недели" и улучшение производства.

Но аналитики выражают осторожность по поводу экономического роста Китая, поскольку сектор недвижимости "тормозит".

Удар по больнице в секторе Газа

Вечером 17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль ударил по больнице аль-Ахли Араб в Секторе Газа, где, вероятно, погибли сотни человек, в то же время армия Израиля ЦАХАЛ сообщает, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты со стороны Палестины.

В Армии обороны Израиля заявили, что ракета была выпущена не ими, а "Исламским джихадом" - при запуске, по их словам, произошла ошибка, которая привела к попаданию в больницу.

МИД Израиля опубликовал видео по трансляции Al Jazeera, в которую попал момент, когда "Исламский джихад" запустил ракету, которая дала осечку и попала в больницу в Газе, убив сотни людей.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/O5Lx1BtOtJ — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 17, 2023

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам удара по больнице. Египет вслед за ХАМАСом положил вину за удар по больнице на Израиль.