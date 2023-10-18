Германия может закупать нефть из РФ в обход санкций

В Германию в обход санкций может попадать российская нефть с территории Казахстана через дочернее предприятие "Роснефти" Rosneft Deutschland GmbH.

Что известно о вероятностных поставках российской нефти в Германию

По информации журналистов-расследователей немецких телеканалов NDR, WDR и издания Süddeutsche Zeitung, главное таможенное управление Германии в начале сентября приказало таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере беспрепятственно пропускать партии нефти для Rosneft Deutschland GmbH.

Хотя распоряжение таможенного регулятора ФРГ не является необычным, на практике оно означает, что дочь "Роснефти" в Германии может импортировать сырую нефть без непосредственной ее проверки на предмет обхода санкций.

До введения санкций дочерняя компания напрямую получала нефть из России, а ныне якобы получает поставки из Казахстана.

Поэтому Управление по борьбе с контрабандой немецкой таможни усматривает "высокий риск" того, что с помощью таких транзакций можно обойти российские санкции.

К тому же казахстанское нефтяное месторождение, из которого якобы перекачивается нефть в Германию, частично принадлежит российской компании "Лукойл". Следовательно, российское государство все равно может зарабатывать на этих поставках.

Как война в Израиле влияет на цены на нефть

На фоне разрешенного террористами палестинской группировки ХАМАС конфликта против Израиля мировые цены на нефть подскочили выше 91 доллара за баррель.

В случае обострения конфликта цена на нефть может превысить 100 долларов за баррель.

Так, цены на нефть марки Brent поднялись до 91,2 доллара за баррель, закрепившись с ходом торгов на уровне 90,99 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate ненадолго выросла в цене до 87,98 и закрепилась на уровне 87,7 доллара. Обе марки черного золота резко подорожали после того, как израильские военные предупредили более 1 миллиона человек покинуть северную часть Газы, что вызвало беспокойство относительно возможного наземного наступления Израиля.

Аналитики ANZ Research ожидают, что цены на нефть достигнут 100 долларов за баррель в краткосрочной перспективе из-за роста риска региональной эскалации. Ни Израиль, ни ХАМАС не являются крупными поставщиками нефти, но риск для нефтяных рынков возрастет, если "конфликт расширится".